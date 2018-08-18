Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.
Вкладчик1234 написав:Офисная-коммерческая в ауте По жилой разрешили ничего не платить
А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.
Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...
А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.
По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.
Вот это правильно. Пусть идёт в суды. Она настолько безграмотная, что провоцирует РФ и не знает конституции РБ. Ее обещания антиконституционные. Отвратительная женщина. Главное что б кровь не полилась из-за ее глупости. Все адекватные люди понимают, что Лукашенко победил честно. Из моих знакомых в Минске 2/3 голосовали за него