zРадио написав:

Вкладчик1234 написав: В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?

В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?

Вкладчик1234 написав: Офисная-коммерческая в ауте

По жилой разрешили ничего не платить

Офисная-коммерческая в аутеПо жилой разрешили ничего не платить

Вкладчик1234 написав: Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы? Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?

Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...