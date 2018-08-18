|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 10 сер, 2020 04:35
shapo написав: airmax78 написав: shapo написав:
Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?
Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.
Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.
Как это?
Хрюстальный мост - это инфраструктурный мегапроект!
Только людей туда нельзя пускать - они, су(зу)ки, в обуви на него заходят.
"Наши газоны не дял того делались"(с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11080
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5007 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 10 сер, 2020 04:42
flyman написав: zРадио написав: Вкладчик1234 написав:
В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.
Вкладчик1234 написав:
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить
А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.
Вкладчик1234 написав:
Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?
Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...
А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11080
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5007 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 10 сер, 2020 07:39
Понаехал написав: rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото
Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.
Долар дорожай, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20903
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1146 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:36
flyman написав:
Тобі не зрозуміти
change_pm написав: flyman написав:
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему
.
Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...
... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'
Ну що ти за людина! Я ж пробую...
Ти ось скажи, на якому з 7 разів заварювання пакетика чай приходить розуміння?
Я зроблю, як скажеш
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1752
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:43
quote="5033187:change_pm"
flyman написав:
Тобі не зрозуміти
change_pm написав: flyman написав:
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему
.
Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...
... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'
Ну що ти за людина! Я ж пробую...
Ти ось скажи, на якому з 7 разів заварювання пакетика чай приходить розуміння?
Я зроблю, як скажеш
===========
на другому курсі Могилянки
:):)
казав же Вєталь: понять могут не только лішь всє
п.с.
пішов заварювати 5й раз
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 сер, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20903
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1146 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:43
flyman написав: Понаехал написав: rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото
Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.Долар дорожай
, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
Я ж тебе питав, коли це станеться? В 20 році, в 21 чи в 22?
Дивлячись на боргову піраміду, я не бачу чому ФРС піднімати ставку поки ми в депресії. Підняття ставки вб"є масу боржників.
Чи ти думаєш, що ціль знищити виробників і домогосподарства через ріст % ставки?
Імхо, ФРС в цунцванзі.
Підняти ставку неможна залишить - кому ставимо по нашому розумінню.
Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.
А як буде цікаво в листопаді, коли з"являться двое США - республіканські і демократичні!
Цікаво, кому буде належати ФРС?
Востаннє редагувалось change_pm
в Пон 10 сер, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1752
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:47
quote="5033189:change_pm"
flyman написав: Понаехал написав: rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото
Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.Долар дорожай
, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
Я ж тебе питав, коли це станеться? В 20 році, в 21 чи в 22?
Дивлячись на боргову піраміду, я не бачу чому ФРС піднімати ставку поки ми в депресії. Підняття ставки вб"є масу боржників. Чи ти думаєш, що ціли знищити виробників і домогосподарства через ріст % ставки?
Імхо, ФРС в цунціванзі. Підняти ставку неможна залишить - кому ставимо по нашому розумінню.
Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.
А як буде цікаво в листопаді, коли з"являться двое США - республіканські і демократичні!
Цікаво, кому буде належати ФРС?
----
да який цугцванг, зараз швидкість обігу грошей в економіці мала,
тому щоб тримати на плаву M*V = const ,
тобто кількість грошей M в економіці множену на їх швидкість обертання V при падаючому V збільшують M.
Могилянка, перший курс. Сідай 2.
з.і.
ФРС незалежна, не путай з НБУ
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20903
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1146 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19018
|3129784
|
|
|471
|201437
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|14953
|
|