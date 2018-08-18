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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4990499149924993

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 04:35

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?

Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.

Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.



Как это?
Хрюстальный мост - это инфраструктурный мегапроект! :mrgreen:
Только людей туда нельзя пускать - они, су(зу)ки, в обуви на него заходят.
"Наши газоны не дял того делались"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 04:42

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?


Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.

  Вкладчик1234 написав:Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить


А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.

  Вкладчик1234 написав:Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?


Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...

А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...

Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.


Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 07:39

  Понаехал написав:
  rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.

Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото

Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.
Долар дорожай, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:36

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.

Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...

Тобі не зрозуміти... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'

Ну що ти за людина! Я ж пробую...

Ти ось скажи, на якому з 7 разів заварювання пакетика чай приходить розуміння?
Я зроблю, як скажеш :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:43

quote="5033187:change_pm"
  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.

Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...

Тобі не зрозуміти... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'

Ну що ти за людина! Я ж пробую...

Ти ось скажи, на якому з 7 разів заварювання пакетика чай приходить розуміння?
Я зроблю, як скажеш :)
===========
на другому курсі Могилянки
:):):)
казав же Вєталь: понять могут не только лішь всє

п.с.
пішов заварювати 5й раз
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 сер, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:43

  flyman написав:
  Понаехал написав:
  rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.

Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото

Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.
Долар дорожай, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"

Я ж тебе питав, коли це станеться? В 20 році, в 21 чи в 22?

Дивлячись на боргову піраміду, я не бачу чому ФРС піднімати ставку поки ми в депресії. Підняття ставки вб"є масу боржників.
Чи ти думаєш, що ціль знищити виробників і домогосподарства через ріст % ставки?

Імхо, ФРС в цунцванзі.
Підняти ставку неможна залишить - кому ставимо по нашому розумінню.

Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.

А як буде цікаво в листопаді, коли з"являться двое США - республіканські і демократичні!
Цікаво, кому буде належати ФРС?
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 10 сер, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:47

quote="5033189:change_pm"
  flyman написав:
  Понаехал написав:
  rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.

Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото

Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.
Долар дорожай, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"

Я ж тебе питав, коли це станеться? В 20 році, в 21 чи в 22?

Дивлячись на боргову піраміду, я не бачу чому ФРС піднімати ставку поки ми в депресії. Підняття ставки вб"є масу боржників. Чи ти думаєш, що ціли знищити виробників і домогосподарства через ріст % ставки?

Імхо, ФРС в цунціванзі. Підняти ставку неможна залишить - кому ставимо по нашому розумінню.

Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.

А як буде цікаво в листопаді, коли з"являться двое США - республіканські і демократичні!
Цікаво, кому буде належати ФРС?
----
да який цугцванг, зараз швидкість обігу грошей в економіці мала,
тому щоб тримати на плаву M*V = const ,
тобто кількість грошей M в економіці множену на їх швидкість обертання V при падаючому V збільшують M.

Могилянка, перший курс. Сідай 2.

з.і.
ФРС незалежна, не путай з НБУ
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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