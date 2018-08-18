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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 сер, 2020 04:35
shapo написав: airmax78 написав: shapo написав:
Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?
Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.
Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.
Как это?
Хрюстальный мост - это инфраструктурный мегапроект!
Только людей туда нельзя пускать - они, су(зу)ки, в обуви на него заходят.
"Наши газоны не дял того делались"(с)
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Додано: Пон 10 сер, 2020 04:42
flyman написав: zРадио написав: Вкладчик1234 написав:
В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.
Вкладчик1234 написав:
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить
А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.
Вкладчик1234 написав:
Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?
Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...
А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 07:39
Понаехал написав: rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото
Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.
Долар дорожай, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
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Додано: Пон 10 сер, 2020 08:36
flyman написав:
Тобі не зрозуміти
change_pm написав: flyman написав:
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему
.
Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...
... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'
Ну що ти за людина! Я ж пробую...
Ти ось скажи, на якому з 7 разів заварювання пакетика чай приходить розуміння?
Я зроблю, як скажеш
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Додано: Пон 10 сер, 2020 08:43
quote="5033187:change_pm"
flyman написав:
Тобі не зрозуміти
change_pm написав: flyman написав:
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему
.
Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...
... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'
Ну що ти за людина! Я ж пробую...
Ти ось скажи, на якому з 7 разів заварювання пакетика чай приходить розуміння?
Я зроблю, як скажеш
===========
на другому курсі Могилянки
:):)
казав же Вєталь: понять могут не только лішь всє
п.с.
пішов заварювати 5й раз
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 сер, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 08:43
flyman написав: Понаехал написав: rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото
Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.Долар дорожай
, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
Я ж тебе питав, коли це станеться? В 20 році, в 21 чи в 22?
Дивлячись на боргову піраміду, я не бачу чому ФРС піднімати ставку поки ми в депресії. Підняття ставки вб"є масу боржників.
Чи ти думаєш, що ціль знищити виробників і домогосподарства через ріст % ставки?
Імхо, ФРС в цунцванзі.
Підняти ставку неможна залишить - кому ставимо по нашому розумінню.
Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.
А як буде цікаво в листопаді, коли з"являться двое США - республіканські і демократичні!
Цікаво, кому буде належати ФРС?
Востаннє редагувалось change_pm
в Пон 10 сер, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 08:47
quote="5033189:change_pm"
flyman написав: Понаехал написав: rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото
Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.Долар дорожай
, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
Я ж тебе питав, коли це станеться? В 20 році, в 21 чи в 22?
Дивлячись на боргову піраміду, я не бачу чому ФРС піднімати ставку поки ми в депресії. Підняття ставки вб"є масу боржників. Чи ти думаєш, що ціли знищити виробників і домогосподарства через ріст % ставки?
Імхо, ФРС в цунціванзі. Підняти ставку неможна залишить - кому ставимо по нашому розумінню.
Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.
А як буде цікаво в листопаді, коли з"являться двое США - республіканські і демократичні!
Цікаво, кому буде належати ФРС?
----
да який цугцванг, зараз швидкість обігу грошей в економіці мала,
тому щоб тримати на плаву M*V = const ,
тобто кількість грошей M в економіці множену на їх швидкість обертання V при падаючому V збільшують M.
Могилянка, перший курс. Сідай 2.
з.і.
ФРС незалежна, не путай з НБУ
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:39
airmax78 написав:
..
Это история из серии: привезли новый шкаф из ДСП, собрали, легли спать, а утром никто не проснулся - умерли от испарений формальдегида.
Умереть то никто не умрет - но такая ночь для здоровья, при закрытых форточках будет сродни ночной пьянке. Любую мебель из композитов, включая фанеру, настоятельно рекомендую пользовать первые недели четыре при открытых форточках, особенно летом, когда эмиссия растет геометрически.
И еще одно - когда эмиссия прекратится, мебель рассыпется, за отсутствием клея.
Живите теперь с этим
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:52
airmax78 написав:
..
В Европе датируют всех сх производителей. Прибыль тут ни при чем. Иначе бы они культивировали поддержку самых неэффективных, а европейцы не идиоты.
хотел бы сделать важную оговорку. Цель дотаций в Евросоюзе - продовольственная безопасность. Идея в том, что примерно 80% еды должно производиться по месту, а 20% выделяют квотами на беспошлинный импорт, в т.ч. на Украину, и рубилово там недеццкое - условной Украине, дабы получить оверквоты, следует отжать их у условной Турции.
Наши же дотации, как правильно указал оппонент, в основном идут на подержание авто- вертолетно - яхтового парка; кто-то, близкий к сиське, может, по бедности, вместо вилл в Италии скупить пару стояков в Круше
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Додано: Пон 10 сер, 2020 10:52
rjkz написав:
Я уже давно не строитель и никогда не строил мордоров. Как раз мой сегмент - это элит и премиум. Настолько премиум и элит, что выше просто в Украине (и не только) нет. Догадайтесь с 3-х раз. ВЫ
можете сколько угодно пускать слюни на то что производит Никонов.
Но он выпускает нужный рынку продукт. Качественный-ли он - у ВАС
свои критерии, у меня - свои. Другое дело, что на киевском рынке первички другое сейчас и не производится и не строится. Никонов - хороший маркетолог, но хорошо поданный товар, далеко не всегда качесвтенный.
Мода - весчь быстроуходящая, а жить в г.не придется долго.
Адью.
Элитный АППС?
Я думаю, мы не доживем до смены моды на последние проекты Никонова. Я - в агрессивной среде газобетона - так точно. Усохну в расцвете сил.
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