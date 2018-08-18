Додано: Пон 10 сер, 2020 11:38

shapo написав: Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего. Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.

На выходных покатался по Киеву. Несколько фрагментарных наблюдений.- Нивки, напротив Сан Франциско (хорошее название для европейской столицы), новые велодорожки нарисованы. Насколько я заметил - только перед ним - вероятно это было прописано застройщику и застройщик выполнил. Но вот только велодорожка с такими же 10см бордюрами, как и пешеходная дорожка, от которой эту велодорожку и откусили. Но Педалик может сказать "у нас на Нивках есть велоинфраструктура, да"- Парк КПИ - про облепленные бордюры возле зоопарка на выходные это отдельная хвалебная песня великому мэру, но в парке напротив - это просто трэш - столько мусора наверное можно было ожидать только после футбольного матча в Олимпийском. Я смотрел на эти переполненные мусорники, вокруг которых были горы мусора и вспоминал себя же, который говорил "Комунальщики сейчас шуршат..." Нет, не здесь.- Печерск, Бастионная. Было две полосы для движения, разметку закрасили черным, и нарисовали новую - одна полоса+велодорожка на правой полосе. Наверное Педалик видит создание инфраструктуры именно в этом - откусить от уже существующего и преподнести как перемогу.- Там же, во дворе - увидел свежепокрашенную советскую ограду из труб - помните такие были, диаметром 100 наверное? Так она именно сгнившая, еще на каком-то волшебном честном слове не провалилась внутрь, но свежепокрашенная.Я не думал, что увижу именно столько трэша - просто не готов был. Нужно было бы это все заснять и выложить фотки. Но фанаты Педалика ж все равно скажут "фотошоп", верно?