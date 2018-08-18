Господа, так что происходит в Белоруссе ?
Говорят интернет отключен. Люди настроены серьезно.
Со слов одного студента.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Господа, так что происходит в Белоруссе ?
Говорят интернет отключен. Люди настроены серьезно.
Со слов одного студента.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:48
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:50
всьо нормально, толпи білорусів з чумаданами кеша скуповують києвський бетон, це твій золотий час продати Чабани!!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Беремо нерухомість по правилам Кіосаки))
viewtopic.php?f=27&p=5033268#p5033268
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:00
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:12
тре папісять на нікомунепотрібні, але потім на УФ відсвічує, не всі банки приймають
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:18
Весьма сомнительно - казначеству нужно рефинансировать огромные долги, и отрицательной ставкой этого сделать не получится. Наоборот, ставку будут поднимать. Возможно, уже после выборов, но моя оценка - со второй половины 2021-го.
А количественное смягчение путем увеличения денежной массы уже, по сути, свернули с 1 августа.
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:20
Переходишь по ссылке и видишь "задана тема не існує" - очень символично для нынешнего состояния рынка бетона
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