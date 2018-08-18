RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4991499249934994

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, так что происходит в Белоруссе ?
Говорят интернет отключен. Люди настроены серьезно.
Со слов одного студента.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:48

  Хомякоид написав:Господа, так что происходит в Белоруссе ?
Говорят интернет отключен. Люди настроены серьезно.
Со слов одного студента.

да, у нас не работает АйПи телефония с филиалом, слег сайт на местном домене
На полном самоуправлении )
sequence
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 29.12.15
Подякував: 580 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:50

  Хомякоид написав:Господа, так что происходит в Белоруссе ?
Говорят интернет отключен. Люди настроены серьезно.
Со слов одного студента.

всьо нормально, толпи білорусів з чумаданами кеша скуповують києвський бетон, це твій золотий час продати Чабани!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20905
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Беремо нерухомість по правилам Кіосаки))
viewtopic.php?f=27&p=5033268#p5033268
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8396
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:00

  flyman написав:..
всьо нормально, толпи білорусів з чумаданами кеша скуповують києвський бетон, це твій золотий час продати Чабани!!

угу. С сундуками. В Белке любая пограничная собака чует валюту за километр
sequence
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 29.12.15
Подякував: 580 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:12

  sequence написав:
  flyman написав:..
всьо нормально, толпи білорусів з чумаданами кеша скуповують києвський бетон, це твій золотий час продати Чабани!!

угу. С сундуками. В Белке любая пограничная собака чует валюту за километр

тре папісять на нікомунепотрібні, але потім на УФ відсвічує, не всі банки приймають
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20905
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15

flyman https://news.finance.ua/ua/news/-/47619 ... i-banknoty
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 09.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:18

  change_pm написав:Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.


Весьма сомнительно - казначеству нужно рефинансировать огромные долги, и отрицательной ставкой этого сделать не получится. Наоборот, ставку будут поднимать. Возможно, уже после выборов, но моя оценка - со второй половины 2021-го.

А количественное смягчение путем увеличения денежной массы уже, по сути, свернули с 1 августа.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7013
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1221 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:20

  Долярчик написав:Беремо нерухомість по правилам Кіосаки))
viewtopic.php?f=27&p=5033268#p5033268


Переходишь по ссылке и видишь "задана тема не існує" - очень символично для нынешнего состояния рынка бетона :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7013
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1221 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
6
5
3
  #<1 ... 4991499249934994
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Google Feedfetcher, R1001 і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1900, 1901, 1902
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19019 3129991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 11:06
antonivs3
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201450
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14955
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88549)
10.08.2020 12:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.