Додано: Пон 10 сер, 2020 11:45

Господа, так что происходит в Белоруссе ?

Говорят интернет отключен. Люди настроены серьезно.

Со слов одного студента.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )