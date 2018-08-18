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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4993499449954996>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47

  Хомякоид написав:Господа, так что происходит в Белоруссе ?
Говорят интернет отключен. Люди настроены серьезно.
Со слов одного студента.


подавляют их там сильно
белорусы ничего сделать не могут
поэтому у них стабильность на следующие 5 лет
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:48

  plugatyrev написав:flyman https://news.finance.ua/ua/news/-/47619 ... i-banknoty

НБУ якраз почув запах сябровських нікомуненужних
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:49

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  change_pm написав:Я вважаю, що нас навіть чекає від"ємні ставки ФРС в 21 році.


Весьма сомнительно - казначеству нужно рефинансировать огромные долги, и отрицательной ставкой этого сделать не получится. Наоборот, ставку будут поднимать. Возможно, уже после выборов, но моя оценка - со второй половины 2021-го.

А количественное смягчение путем увеличения денежной массы уже, по сути, свернули с 1 августа.


Х.з. що буде в 21 році, нам би 20-й пережити :)

Тут ще є один момент - Штатам треба зайняти на ринку 2.2 трлн баксів до кінця року.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsi ... 1029468400

Чи їм дадуть під 0.005% наразі, чи прокатять? І що вони будуть робити, якщо бажаючих не буде? Ставку, імхо, піднімати не варіант.

як не дадуть доларими, то позичать гривнями :roll:
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:59

  zРадио написав:
  Долярчик написав:Беремо нерухомість по правилам Кіосаки))
viewtopic.php?f=27&p=5033268#p5033268


Переходишь по ссылке и видишь "задана тема не існує" - очень символично для нынешнего состояния рынка бетона :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Вже виправив і перевірив - можна зайти!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:04

  Долярчик написав:Беремо нерухомість по правилам Кіосаки))

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чувак, відкупай йоро, а не бакс в закрома. Про нерухомість вже в РП подумаєш...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:18

  change_pm написав:
  Долярчик написав:Беремо нерухомість по правилам Кіосаки))

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чувак, відкупай йоро, а не бакс в закрома. Про нерухомість вже в РП подумаєш...

як там фунтіки?
по чім нєдвіж туманнім альбіоні, вверх-вниз? іпатєка ПА2%?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:31

flyman
Відповів в профільній гілці. Ти :roll: знаєш дє...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:33

  rjkz написав:
Хороший вопрос.


2. Газобетон -пористый материал и помимо насыщения влагой есть еще аспект паропроницаемости. Он у газоблока чрезвычайно высок. Зимой, когда в помещении высокая температура, а снаружи низкая, давление внутри помещения выше, чем снаружи. Это ведет к тому, что воздух сквозь пористый материал вместе с содержащимся в нем паром выдавливается наружу. В помещении-же остается сухой воздух. Это справедливо для любых вариантов исполнения наружных стен. Просто в случае с материалами с низкой паропроницаемостью, это во первых не так выражено, а во вторых, все-таки реально исправить ситуацию при помощи увлажнителя воздуха. С газоблоком - это все равно, что лить в бездонную бочку. Это еще "хорошо" что глобальное потепление уменьшило разницу температур и соответственно разницу давлений. Теперь это будет не настолько выражено как при 25 градусных морозах.

И шо делать , закрывать изнутри пароНЕпроницаемым материалом , каким и как?
п.с. вопрос практический , так как планируеться ремонт в новострое.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В мене тільки одна стіна з керамоблоків, а решта стін - з піноблоків.
#шоробіть? :)
#якменітеперзтимжити? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:52

  BIGor написав:[
[youtube]6rEMjAi
Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.

В среднем кан продаёт по 1300. И это адекватная цена за вполне адекватное жильё. Лучше на рынке Украины сейчас, к сожалению, нет.в отличии от других застройщиков он вкладывается в отдельностоящие здания школ и садиков. Да, они платные, но условный школьник А+ освобождает место в обычной средней школе. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте.

В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.

Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.

Нужео переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.

Надеюсь нагорный сможет взять такое же интервью у президента аркады и кгс.
Пс
Если не хватает на республику, то на каких то 15-20% дешевле можно выбирать жильё в любом жк за окружной. 20мин на маршрутке через наружную, 10 мин фруктовыми садами по обочине дороги и вот ваша прелесть. Всего то по900 -100 баксов
Востаннє редагувалось hume в Пон 10 сер, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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