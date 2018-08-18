подавляют их там сильно
белорусы ничего сделать не могут
поэтому у них стабильность на следующие 5 лет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47
подавляют их там сильно
белорусы ничего сделать не могут
поэтому у них стабильность на следующие 5 лет
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:48
НБУ якраз почув запах сябровських нікомуненужних
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:49
як не дадуть доларими, то позичать гривнями
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:59
Вже виправив і перевірив - можна зайти!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:04
Чувак, відкупай йоро, а не бакс в закрома. Про нерухомість вже в РП подумаєш...
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:18
як там фунтіки?
по чім нєдвіж туманнім альбіоні, вверх-вниз? іпатєка ПА2%?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:33
И шо делать , закрывать изнутри пароНЕпроницаемым материалом , каким и как?
п.с. вопрос практический , так как планируеться ремонт в новострое.
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В мене тільки одна стіна з керамоблоків, а решта стін - з піноблоків.
#шоробіть?
#якменітеперзтимжити?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:52
В среднем кан продаёт по 1300. И это адекватная цена за вполне адекватное жильё. Лучше на рынке Украины сейчас, к сожалению, нет.в отличии от других застройщиков он вкладывается в отдельностоящие здания школ и садиков. Да, они платные, но условный школьник А+ освобождает место в обычной средней школе. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте.
В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.
Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.
Нужео переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.
Надеюсь нагорный сможет взять такое же интервью у президента аркады и кгс.
Пс
Если не хватает на республику, то на каких то 15-20% дешевле можно выбирать жильё в любом жк за окружной. 20мин на маршрутке через наружную, 10 мин фруктовыми садами по обочине дороги и вот ваша прелесть. Всего то по900 -100 баксов
Востаннє редагувалось hume в Пон 10 сер, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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