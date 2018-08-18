Додано: Пон 10 сер, 2020 13:52

BIGor написав: [

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Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве. [youtube]6rEMjAiИдеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.

В среднем кан продаёт по 1300. И это адекватная цена за вполне адекватное жильё. Лучше на рынке Украины сейчас, к сожалению, нет.в отличии от других застройщиков он вкладывается в отдельностоящие здания школ и садиков. Да, они платные, но условный школьник А+ освобождает место в обычной средней школе. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте.В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.Нужео переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.Надеюсь нагорный сможет взять такое же интервью у президента аркады и кгс.ПсЕсли не хватает на республику, то на каких то 15-20% дешевле можно выбирать жильё в любом жк за окружной. 20мин на маршрутке через наружную, 10 мин фруктовыми садами по обочине дороги и вот ваша прелесть. Всего то по900 -100 баксов