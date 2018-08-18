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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4993499449954996

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І ще, для уточнення:
газо-блок - важкий
піно-блок - легкий(повсюдно використовують в новобудовах)

Чи ще якісь овно-блоки використовують в теперішніх новобудах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:03

  hume написав:.. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте. ..

Во время перекура спросил у коллег, сколько денех они выкладывают на медстраховку и как часто проходят осмотры в добробуте. Все коллеги завистливо отвернулись и отошли в сторону. Так понял, что относятся к "60-%" работающего населения. Теперь не знаю, как снять напряжение в коллективе
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