І ще, для уточнення:
газо-блок - важкий
піно-блок - легкий(повсюдно використовують в новобудовах)
Чи ще якісь овно-блоки використовують в теперішніх новобудах?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І ще, для уточнення:
газо-блок - важкий
піно-блок - легкий(повсюдно використовують в новобудовах)
Чи ще якісь овно-блоки використовують в теперішніх новобудах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:03
Во время перекура спросил у коллег, сколько денех они выкладывают на медстраховку и как часто проходят осмотры в добробуте. Все коллеги завистливо отвернулись и отошли в сторону. Так понял, что относятся к "60-%" работающего населения. Теперь не знаю, как снять напряжение в коллективе
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