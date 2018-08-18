І ще, для уточнення:
газо-блок - важкий
піно-блок - легкий(повсюдно використовують в новобудовах)
Чи ще якісь овно-блоки використовують в теперішніх новобудах?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І ще, для уточнення:
газо-блок - важкий
піно-блок - легкий(повсюдно використовують в новобудовах)
Чи ще якісь овно-блоки використовують в теперішніх новобудах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:03
Во время перекура спросил у коллег, сколько денех они выкладывают на медстраховку и как часто проходят осмотры в добробуте. Все коллеги завистливо отвернулись и отошли в сторону. Так понял, что относятся к "60-%" работающего населения. Теперь не знаю, как снять напряжение в коллективе
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:10
Ну що ж ви, як дитина!
Треба казати, ось мій друг казав, що десь хтось ходив до андролога в Добробут по страховці.
І замовчати; вдивляючись в їх обличчя і зчитуючи емоції.
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:11
іпматєка ПА10% рішить проблєми долярчіка
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:13
тре казати, що прочитав на форумі, може хоть тоді, повірять що це про аірмакса, чи все ж виникнуть двоякі чувства?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как вам новый ЖК Арсенал Хаус
4000 долл за метр
стадия строительства - забор. Даже бурьяны еще не повыдергивали
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:21
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:55
Я не про медстраховку, я про разовые посещения. А у тех у кого есть дети эта цифра стремится далеко вверх.
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:08
Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.
Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.
Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?
Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.
Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.
Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.
Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".
Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:16
Дико прошу прощения, но все же иногда надо спускаться с небес. Кто же тогда в городских (в т.ч. детских)поликлиниках в очередях часами торчит? - непонятно. Видимо, те, кто не прошел фейсконтроль у добробута?
На некоторых фирмах, особенно иностранных представительствах, действительно, есть практика на весь стафф оформлять страховки у частников. Есть еще всякие Укрзализныци, которые по страховке посылают в совсем свои клиники, но то гомно(у папы был случай, проклял все на свете и заплатил на руки). Тем не менее, массово в нашу культуру это не зашло. Это легко проверить - достаточно просмотреть вакансии и соцпакеты к ним.
ЗЫ Прошу прощение за поддержание оффтопа - но тут к такому не привыкать
|