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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4993499449954996

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І ще, для уточнення:
газо-блок - важкий
піно-блок - легкий(повсюдно використовують в новобудовах)

Чи ще якісь овно-блоки використовують в теперішніх новобудах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:03

  hume написав:.. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте. ..

Во время перекура спросил у коллег, сколько денех они выкладывают на медстраховку и как часто проходят осмотры в добробуте. Все коллеги завистливо отвернулись и отошли в сторону. Так понял, что относятся к "60-%" работающего населения. Теперь не знаю, как снять напряжение в коллективе
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:10

  sequence написав:
  hume написав:.. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте. ..

Во время перекура спросил у коллег, сколько денех они выкладывают на медстраховку и как часто проходят осмотры в добробуте. Все коллеги завистливо отвернулись и отошли в сторону. Так понял, что относятся к "60-%" работающего населения. Теперь не знаю, как снять напряжение в коллективе

Ну що ж ви, як дитина!
Треба казати, ось мій друг казав, що десь хтось ходив до андролога в Добробут по страховці.
І замовчати; вдивляючись в їх обличчя і зчитуючи емоції.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:11

  Долярчик написав:В мене тільки одна стіна з керамоблоків, а решта стін - з піноблоків.
#шоробіть? :)
#якменітеперзтимжити? :D

іпматєка ПА10% рішить проблєми долярчіка
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:13

  change_pm написав:
  sequence написав:
  hume написав:.. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте. ..

Во время перекура спросил у коллег, сколько денех они выкладывают на медстраховку и как часто проходят осмотры в добробуте. Все коллеги завистливо отвернулись и отошли в сторону. Так понял, что относятся к "60-%" работающего населения. Теперь не знаю, как снять напряжение в коллективе

Ну що ж ви, як дитина!
Треба казати, ось мій друг казав, що десь хтось ходив до андролога в Добробут по страховці.
І замовчати; вдивляючись в їх обличчя і зчитуючи емоції.

тре казати, що прочитав на форумі, може хоть тоді, повірять що це про аірмакса, чи все ж виникнуть двоякі чувства?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как вам новый ЖК Арсенал Хаус
4000 долл за метр

стадия строительства - забор. Даже бурьяны еще не повыдергивали
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:21

  PS4 написав:как вам новый ЖК Арсенал Хаус
4000 долл за метр
стадия строительства - забор. Даже бурьяны еще не повыдергивали

Судя по плану, бурьяны предназначены для пересадки на крышу
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:55

  sequence написав: Во время перекура спросил у коллег, сколько денех они выкладывают на медстраховку и как часто проходят осмотры в добробуте. Все коллеги завистливо отвернулись и отошли в сторону. Так понял, что относятся к "60-%" работающего населения. Теперь не знаю, как снять напряжение в коллективе

Я не про медстраховку, я про разовые посещения. А у тех у кого есть дети эта цифра стремится далеко вверх.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:08

  hume написав:Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.

Нужно переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.


Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.
Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.
Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?
Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.
Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.
Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.
Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".
Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:16

  hume написав:..
..А у тех у кого есть дети эта цифра стремится далеко вверх.

Дико прошу прощения, но все же иногда надо спускаться с небес. Кто же тогда в городских (в т.ч. детских)поликлиниках в очередях часами торчит? - непонятно. Видимо, те, кто не прошел фейсконтроль у добробута?
На некоторых фирмах, особенно иностранных представительствах, действительно, есть практика на весь стафф оформлять страховки у частников. Есть еще всякие Укрзализныци, которые по страховке посылают в совсем свои клиники, но то гомно(у папы был случай, проклял все на свете и заплатил на руки). Тем не менее, массово в нашу культуру это не зашло. Это легко проверить - достаточно просмотреть вакансии и соцпакеты к ним.
ЗЫ Прошу прощение за поддержание оффтопа - но тут к такому не привыкать ;)
sequence
 
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