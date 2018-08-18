іпматєка ПА10% рішить проблєми долярчіка
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Додано: Пон 10 сер, 2020 14:11
іпматєка ПА10% рішить проблєми долярчіка
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:13
тре казати, що прочитав на форумі, може хоть тоді, повірять що це про аірмакса, чи все ж виникнуть двоякі чувства?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как вам новый ЖК Арсенал Хаус
4000 долл за метр
стадия строительства - забор. Даже бурьяны еще не повыдергивали
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:21
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:55
Я не про медстраховку, я про разовые посещения. А у тех у кого есть дети эта цифра стремится далеко вверх.
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:08
Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.
Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.
Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?
Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.
Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.
Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.
Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".
Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:16
Дико прошу прощения, но все же иногда надо спускаться с небес. Кто же тогда в городских (в т.ч. детских)поликлиниках в очередях часами торчит? - непонятно. Видимо, те, кто не прошел фейсконтроль у добробута?
На некоторых фирмах, особенно иностранных представительствах, действительно, есть практика на весь стафф оформлять страховки у частников. Есть еще всякие Укрзализныци, которые по страховке посылают в совсем свои клиники, но то гомно(у папы был случай, проклял все на свете и заплатил на руки). Тем не менее, массово в нашу культуру это не зашло. Это легко проверить - достаточно просмотреть вакансии и соцпакеты к ним.
ЗЫ Прошу прощение за поддержание оффтопа - но тут к такому не привыкать
ЗЫЫ Про одноразовые посещения тоже миф - чаще всего, есть знакомый врач в госклинике, который посоветует профильного врача, или через знакомых. Консультации платные на договорной основе. Почти все врачи госклиник совмещают работу с частными клиниками или втупую рубят капусту не отходя от гос-станка
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:44
Я живу в обычном доме начала 2000х. На всех дворовых детей, а их реально дофига, оформленно ровно ноль страховок. Но у всех есть опыт разового посещения детской частной медицины. Причем в бесплатной поликлинике все стоят на учёте и время от времени туда наведываться. Но при каком-либо минимальном намёке на начало недуга, и не только, сразу записываются в платную клинику и через 30мин стоят под дверью нужного врача со своими чадами. Цена вопроса была от 600 грн.
При этом вызывая врача на дом для ребёнка тоже придется отвалить. От всех родителей отзывы, что в детских поликлиниках уже нет нормальных специалистов, у нас на районе была одна норм педиатр, да и тот открыл частную практику напротив поликлиники.
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:46
hume, вот скажите честно, у вас есть что либо от Кана или хотя бы возникло желание купить (Тетрис не считаем )?
То, как сейчас выглядит Файна и Республика это только начало сказочки, Комфорт таун тоже вначале был ничего, но стоило его застроить полностью и вселить туда 100500 народа, как прежняя аура куда то подевалась. Знаю двоих человек, имевших там жильё в первых очередях и оба оттуда свинтились без сожаления.
ИМХО вся кановская продвинутость сводится к гораздо более изощренному маркетингу и просто таки дьявольской изворотливости и манипуляциям (сразу почему то вспоминается "я и моя молодая команда"). В этом им точно нет равных. Помню в году 2011 или 12 смотрел квартиры в Парковом мисти, так на протяжении всего разговора в ОП не покидало чувство, что сел за стол с напёрсточниками. Особенно доставило клятвенное обещание убрать высоковольтную линию из под окон, мол даже есть согласованный проект и в течении года сделают!
А Тетрис да, плюсик им в карму.
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:52
Я от вас слышу только критику.
1. Речь не о Кличко
2. Речь о Никонове как о президенте компании которая вывела жилищное строительство на новый уровень. Речь не только об архитектуре, а в общем о концепции жилого строительства.
Расскажите что конкретно вам не нравится в концепции жилого строительства от КАНа. Давайте обсудим.
Приведите примеры других комплексов, естественно за границей, которые вы считаете комплексами мирового уровня. Чтоб хоть какая то дискуссия получилась. Так как плюсы строительства от КАНа мы отметили, и их оказалось много. Но вот ряд форумчан просто говорят -КАН это гвно, а Никонов ещё большее гвно потому, что создал кан и строит не как все.
Интересны минусы комплексов от кан.
Все тёрки с мыкытасем Кличко и прочими к теме не относятся.
Пс
Помню смотрели экскурсию по модному новострою в нью Йорке на хуллиард этажей по 40куе квадрат. А оказалось, что там балконы с газом для плиты
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