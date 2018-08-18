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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:56
Комради, я щось не доганяю, чому котловани стали такі дорогі, відносно майже готового?
От моніторю ціни в одному ЖК, який будує декілька будинків.
Ціна в будинку, який здається до кінця року 870куїв, а в наступній черзі, де тільки копають ямку і заявляють здачу до кінця 2022р. - ціна 770куїв?!
2 роки різниці, і всього лиш сотка на метрі?
Це нормально, чи тільки недавно звузили різницю?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:58
drevlyanin написав:
hume, вот скажите честно, у вас есть что либо от Кана или хотя бы возникло желание купить (Тетрис не считаем
)?
То, как сейчас выглядит Файна и Республика это только начало сказочки, Комфорт таун тоже вначале был ничего, но стоило его застроить полностью и вселить туда 100500 народа, как прежняя аура куда то подевалась.
А Тетрис да, плюсик им в карму.
Тетрис и централ парк плюс однозначно.
Плотность застройки условной республики куди ниже позняки 4а. Да и в целом поха. Лично был с двумя знакомыми на территории файны и республики и оба были в восторге, но место на большого любителя. Посмотрите только на детские площадки у кана и на разноцветную муйню от интератлетики за 50кгрн у других девелоперов.
Желание купить возникало. Купил.
Я уже не помню когда видел парадные на 3-4 квартиры на этаже, или 30-40 квартир на парадное
Востаннє редагувалось hume
в Пон 10 сер, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:19
hume написав:
Желание купить возникало. Купил.
Я уже не помню когда видел парадные на 3-4 квартиры на этаже, или 30-40 квартир на парадное
Все таки не удержались и влезли в Юнит?
Я был дважды, прикидывал и так и сяк но не взял. Предлагали только какой то "непотриб".
Типа однухи со здоровенной террасой на втором этаже или окна в окна. Мне были бы гораздо более интересны дома, которые ближе к улице Белоруской, но видимо самое клёвое будут строить в последнюю очередь. Как и в Файне секции, что ближе к ул. Эстонской.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47
drevlyanin написав:
Все таки не удержались и влезли в Юнит?
Я был дважды, прикидывал и так и сяк но не взял. Предлагали только какой то "непотриб".
Типа однухи со здоровенной террасой на втором этаже или окна в окна. Мне были бы гораздо более интересны дома, которые ближе к улице Белоруской, но видимо самое клёвое будут строить в последнюю очередь. Как и в Файне секции, что ближе к ул. Эстонской.
Именно туда и влез. Да, кан как то строит от менее ликвидного к более ликвидному, исключение был комфорт таун. А ближние к Белорусской дома будут продавать уже дороже(хотя не факт), тк и место интересней в рамках комплекса, и обустроят всю территорию к тому времени.
Справедливости ради нужно отметить, что купить с интересным видом в низкоэтажной застройке довольно сложно. Кстати, с видом на променад в Файне продавали однухи исключительно со 100% предоплатой.
В юните есть свечки, с которых вид так себе учитывая особенности района. Получится ли что-то интересное из этой затеи хз, посмотрим.
Дефицита точно в планировках нет, выкидывают регулярно новые секции. Но квартирки до 40 квадратов уходят быстро
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