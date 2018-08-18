Додано: Пон 10 сер, 2020 15:56

Комради, я щось не доганяю, чому котловани стали такі дорогі, відносно майже готового?

От моніторю ціни в одному ЖК, який будує декілька будинків.

Ціна в будинку, який здається до кінця року 870куїв, а в наступній черзі, де тільки копають ямку і заявляють здачу до кінця 2022р. - ціна 770куїв?!

2 роки різниці, і всього лиш сотка на метрі?

Це нормально, чи тільки недавно звузили різницю?