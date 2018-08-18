Додано: Пон 10 сер, 2020 15:46

hume написав:

В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.

В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.

hume, вот скажите честно, у вас есть что либо от Кана или хотя бы возникло желание купить (Тетрис не считаем)?То, как сейчас выглядит Файна и Республика это только начало сказочки, Комфорт таун тоже вначале был ничего, но стоило его застроить полностью и вселить туда 100500 народа, как прежняя аура куда то подевалась. Знаю двоих человек, имевших там жильё в первых очередях и оба оттуда свинтились без сожаления.ИМХО вся кановская продвинутость сводится к гораздо более изощренному маркетингу и просто таки дьявольской изворотливости и манипуляциям (сразу почему то вспоминается "я и моя молодая команда"). В этом им точно нет равных. Помню в году 2011 или 12 смотрел квартиры в Парковом мисти, так на протяжении всего разговора в ОП не покидало чувство, что сел за стол с напёрсточниками. Особенно доставило клятвенное обещание убрать высоковольтную линию из под окон, мол даже есть согласованный проект и в течении года сделают!А Тетрис да, плюсик им в карму.