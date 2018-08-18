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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:46
hume написав:
В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.
hume, вот скажите честно, у вас есть что либо от Кана или хотя бы возникло желание купить (Тетрис не считаем
)?
То, как сейчас выглядит Файна и Республика это только начало сказочки, Комфорт таун тоже вначале был ничего, но стоило его застроить полностью и вселить туда 100500 народа, как прежняя аура куда то подевалась. Знаю двоих человек, имевших там жильё в первых очередях и оба оттуда свинтились без сожаления.
ИМХО вся кановская продвинутость сводится к гораздо более изощренному маркетингу и просто таки дьявольской изворотливости и манипуляциям (сразу почему то вспоминается "я и моя молодая команда"). В этом им точно нет равных. Помню в году 2011 или 12 смотрел квартиры в Парковом мисти, так на протяжении всего разговора в ОП не покидало чувство, что сел за стол с напёрсточниками. Особенно доставило клятвенное обещание убрать высоковольтную линию из под окон, мол даже есть согласованный проект и в течении года сделают!
А Тетрис да, плюсик им в карму.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:52
shapo написав:
[
Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.
Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.
Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?
Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.
Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.
Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.
Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".
Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.
Я от вас слышу только критику.
1. Речь не о Кличко
2. Речь о Никонове как о президенте компании которая вывела жилищное строительство на новый уровень. Речь не только об архитектуре, а в общем о концепции жилого строительства.
Расскажите что конкретно вам не нравится в концепции жилого строительства от КАНа. Давайте обсудим.
Приведите примеры других комплексов, естественно за границей, которые вы считаете комплексами мирового уровня. Чтоб хоть какая то дискуссия получилась. Так как плюсы строительства от КАНа мы отметили, и их оказалось много. Но вот ряд форумчан просто говорят -КАН это гвно, а Никонов ещё большее гвно потому, что создал кан и строит не как все.
Интересны минусы комплексов от кан.
Все тёрки с мыкытасем Кличко и прочими к теме не относятся.
Пс
Помню смотрели экскурсию по модному новострою в нью Йорке на хуллиард этажей по 40куе квадрат. А оказалось, что там балконы с газом для плиты
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:56
Комради, я щось не доганяю, чому котловани стали такі дорогі, відносно майже готового?
От моніторю ціни в одному ЖК, який будує декілька будинків.
Ціна в будинку, який здається до кінця року 870куїв, а в наступній черзі, де тільки копають ямку і заявляють здачу до кінця 2022р. - ціна 770куїв?!
2 роки різниці, і всього лиш сотка на метрі?
Це нормально, чи тільки недавно звузили різницю?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:58
drevlyanin написав:
hume, вот скажите честно, у вас есть что либо от Кана или хотя бы возникло желание купить (Тетрис не считаем
)?
То, как сейчас выглядит Файна и Республика это только начало сказочки, Комфорт таун тоже вначале был ничего, но стоило его застроить полностью и вселить туда 100500 народа, как прежняя аура куда то подевалась.
А Тетрис да, плюсик им в карму.
Тетрис и централ парк плюс однозначно.
Плотность застройки условной республики куди ниже позняки 4а. Да и в целом поха. Лично был с двумя знакомыми на территории файны и республики и оба были в восторге, но место на большого любителя. Посмотрите только на детские площадки у кана и на разноцветную муйню от интератлетики за 50кгрн у других девелоперов.
Желание купить возникало. Купил.
Я уже не помню когда видел парадные на 3-4 квартиры на этаже, или 30-40 квартир на парадное
Востаннє редагувалось hume
в Пон 10 сер, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:19
hume написав:
Желание купить возникало. Купил.
Я уже не помню когда видел парадные на 3-4 квартиры на этаже, или 30-40 квартир на парадное
Все таки не удержались и влезли в Юнит?
Я был дважды, прикидывал и так и сяк но не взял. Предлагали только какой то "непотриб".
Типа однухи со здоровенной террасой на втором этаже или окна в окна. Мне были бы гораздо более интересны дома, которые ближе к улице Белоруской, но видимо самое клёвое будут строить в последнюю очередь. Как и в Файне секции, что ближе к ул. Эстонской.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47
drevlyanin написав:
Все таки не удержались и влезли в Юнит?
Я был дважды, прикидывал и так и сяк но не взял. Предлагали только какой то "непотриб".
Типа однухи со здоровенной террасой на втором этаже или окна в окна. Мне были бы гораздо более интересны дома, которые ближе к улице Белоруской, но видимо самое клёвое будут строить в последнюю очередь. Как и в Файне секции, что ближе к ул. Эстонской.
Именно туда и влез. Да, кан как то строит от менее ликвидного к более ликвидному, исключение был комфорт таун. А ближние к Белорусской дома будут продавать уже дороже(хотя не факт), тк и место интересней в рамках комплекса, и обустроят всю территорию к тому времени.
Справедливости ради нужно отметить, что купить с интересным видом в низкоэтажной застройке довольно сложно. Кстати, с видом на променад в Файне продавали однухи исключительно со 100% предоплатой.
В юните есть свечки, с которых вид так себе учитывая особенности района. Получится ли что-то интересное из этой затеи хз, посмотрим.
Дефицита точно в планировках нет, выкидывают регулярно новые секции. Но квартирки до 40 квадратов уходят быстро
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:11
Vadim V написав: rjkz написав:
Хороший вопрос.
2. Газобетон -пористый материал и помимо насыщения влагой есть еще аспект паропроницаемости. Он у газоблока чрезвычайно высок. Зимой, когда в помещении высокая температура, а снаружи низкая, давление внутри помещения выше, чем снаружи. Это ведет к тому, что воздух сквозь пористый материал вместе с содержащимся в нем паром выдавливается наружу. В помещении-же остается сухой воздух. Это справедливо для любых вариантов исполнения наружных стен. Просто в случае с материалами с низкой паропроницаемостью, это во первых не так выражено, а во вторых, все-таки реально исправить ситуацию при помощи увлажнителя воздуха. С газоблоком - это все равно, что лить в бездонную бочку. Это еще "хорошо" что глобальное потепление уменьшило разницу температур и соответственно разницу давлений. Теперь это будет не настолько выражено как при 25 градусных морозах.
И шо делать , закрывать изнутри пароНЕпроницаемым материалом , каким и как?
п.с. вопрос практический , так как планируеться ремонт в новострое.
Волшебный материал называется гипсовая штукатурка. Не забивайте себе голову всякой фигней.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:13
Долярчик написав:
І ще, для уточнення:
газо-блок - важкий
піно-блок - легкий(повсюдно використовують в новобудовах)
Чи ще якісь овно-блоки використовують в теперішніх новобудах?
Все наоборот. Пеноблок - тяжелый - используют для строительства сараев. Газоблок - легкий - идет на строительство жилья.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:17
shapo написав: hume написав:
Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.
Нужно переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане
, так и в плане комфорта проживания.
Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.
Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.
Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?
Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.
Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.
Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.
Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".
Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.
Шапо, возникает стойкое ощущение: "все строители вокруг 3.14дорасы, один я - д'Артаньян".
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:24
drevlyanin написав: hume написав:
В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.
hume, вот скажите честно, у вас есть что либо от Кана или хотя бы возникло желание купить (Тетрис не считаем
)?
То, как сейчас выглядит Файна и Республика это только начало сказочки, Комфорт таун тоже вначале был ничего, но стоило его застроить полностью и вселить туда 100500 народа, как прежняя аура куда то подевалась. Знаю двоих человек, имевших там жильё в первых очередях и оба оттуда свинтились без сожаления.
ИМХО вся кановская продвинутость сводится к гораздо более изощренному маркетингу и просто таки дьявольской изворотливости и манипуляциям (сразу почему то вспоминается "я и моя молодая команда"). В этом им точно нет равных. Помню в году 2011 или 12 смотрел квартиры в Парковом мисти, так на протяжении всего разговора в ОП не покидало чувство, что сел за стол с напёрсточниками. Особенно доставило клятвенное обещание убрать высоковольтную линию из под окон, мол даже есть согласованный проект и в течении года сделают!
А Тетрис да, плюсик им в карму.
Ну какой нафиг маркетинг в окуенной придомовой территории? Это не маркетинг - это окуенная придомовая территория. Какой нафиг маркетинг в интересной архитектуре, фасадах и квартальной застройке? Это не маркетинг - это интересная архитектура, фасады и квартальная застройка - это принципиально другой продукт. "Изощренный маркетинг"... Поставьте рядом звездочку от оркады, стену мордора и кусок Файна Тауна. Разница в изощренном маркетинге?
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