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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:25
hume написав: BIGor написав:
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Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.
В среднем кан продаёт по 1300. И это адекватная цена за вполне адекватное жильё. Лучше на рынке Украины сейчас, к сожалению, нет.в отличии от других застройщиков он вкладывается в отдельностоящие здания школ и садиков. Да, они платные, но условный школьник А+ освобождает место в обычной средней школе. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте.
В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.
Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.
Нужно переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.
Надеюсь нагорный сможет взять такое же интервью у президента аркады и кгс.
Пс
Если не хватает на республику, то на каких то 15-20% дешевле можно выбирать жильё в любом жк за окружной. 20мин на маршрутке через окружную, 10 мин фруктовыми садами по обочине дороги и вот ваша прелесть. Всего то по900 -1000баксов
Так никто не хейтерит, я описал ЦА кана. По ценам, глянул файну - от 1300 до 2000 уе метр с поставкой хз когда. Низкоэтажность - 16 этажей - это не низкоэтажность. В совке это были самые высокие дома. А у Никонова - низкоэтажность. Вот как все повернулось однако.
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BIGor
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:15
А если от надувания щёк перейти к практике, то можно легко найти цены аренды и цены продаж объектов от КАН. В частности интерес вызывают комплексы которые расположены не в центральной части города. По этим цифрам можно сделать выводы, что очень большое количество киевлян и гостей столицы не против пожить в "среде" которую навязывает кан.
ПС
Модных мопов в комплексах типа файны и республики нет.
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hume
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:25
Кстати кто знает, где там у КАНа новая площадка под анонсированную стекляшку - на сер миле вроде бы?
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fasser
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:30
airmax78 написав:
Ну какой нафиг маркетинг в окуенной придомовой территории? Это не маркетинг - это окуенная придомовая территория. Какой нафиг маркетинг в интересной архитектуре, фасадах и квартальной застройке? Это не маркетинг - это интересная архитектура, фасады и квартальная застройка - это принципиально другой продукт. "Изощренный маркетинг"... Поставьте рядом звездочку от оркады, стену мордора и кусок Файна Тауна. Разница в изощренном маркетинге?
Безошибочно узнаётся стиль первого
. А почему сравниваете с аркадой по 500-800, сравните с тем же ФК2, который был долгое время подешевле, чем сейчас продают ФТ или со своим разлюбезным Рыбальским! Вы еще с хрущем на борщаге бы сравнили и фоточку мопов последнего к посту присовокупили, а то не порядок.
Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.
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drevlyanin
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:35
drevlyanin написав:
Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.
Поддерживаю, под видом модного жилья для избалованных инвесторов происходит загон в Кановские гетто(тауны), пусть покупают и потом не скулят, красиво жить не запретишь.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:38
fasser написав:
Кстати кто знает, где там у КАНа новая площадка под анонсированную стекляшку - на сер миле вроде бы?
Напротив ЦП скорее всего.
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