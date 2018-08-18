RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4994499549964997

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:25

  hume написав:
  BIGor написав:[
[youtube]6rEMjAi
Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.

В среднем кан продаёт по 1300. И это адекватная цена за вполне адекватное жильё. Лучше на рынке Украины сейчас, к сожалению, нет.в отличии от других застройщиков он вкладывается в отдельностоящие здания школ и садиков. Да, они платные, но условный школьник А+ освобождает место в обычной средней школе. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте.

В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.

Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.

Нужно переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.

Надеюсь нагорный сможет взять такое же интервью у президента аркады и кгс.
Пс
Если не хватает на республику, то на каких то 15-20% дешевле можно выбирать жильё в любом жк за окружной. 20мин на маршрутке через окружную, 10 мин фруктовыми садами по обочине дороги и вот ваша прелесть. Всего то по900 -1000баксов

Так никто не хейтерит, я описал ЦА кана. По ценам, глянул файну - от 1300 до 2000 уе метр с поставкой хз когда. Низкоэтажность - 16 этажей - это не низкоэтажность. В совке это были самые высокие дома. А у Никонова - низкоэтажность. Вот как все повернулось однако.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3816
З нами з: 19.09.10
Подякував: 643 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А если от надувания щёк перейти к практике, то можно легко найти цены аренды и цены продаж объектов от КАН. В частности интерес вызывают комплексы которые расположены не в центральной части города. По этим цифрам можно сделать выводы, что очень большое количество киевлян и гостей столицы не против пожить в "среде" которую навязывает кан.

ПС
Модных мопов в комплексах типа файны и республики нет.
hume
 
Повідомлень: 6624
З нами з: 27.12.12
Подякував: 665 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати кто знает, где там у КАНа новая площадка под анонсированную стекляшку - на сер миле вроде бы?
fasser
 
Повідомлень: 241
З нами з: 13.03.10
Подякував: 547 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:30

  airmax78 написав:Ну какой нафиг маркетинг в окуенной придомовой территории? Это не маркетинг - это окуенная придомовая территория. Какой нафиг маркетинг в интересной архитектуре, фасадах и квартальной застройке? Это не маркетинг - это интересная архитектура, фасады и квартальная застройка - это принципиально другой продукт. "Изощренный маркетинг"... Поставьте рядом звездочку от оркады, стену мордора и кусок Файна Тауна. Разница в изощренном маркетинге?


Безошибочно узнаётся стиль первого :D . А почему сравниваете с аркадой по 500-800, сравните с тем же ФК2, который был долгое время подешевле, чем сейчас продают ФТ или со своим разлюбезным Рыбальским! Вы еще с хрущем на борщаге бы сравнили и фоточку мопов последнего к посту присовокупили, а то не порядок.
Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.
drevlyanin
 
Повідомлень: 63
З нами з: 01.04.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:35

  drevlyanin написав:Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.


Поддерживаю, под видом модного жилья для избалованных инвесторов происходит загон в Кановские гетто(тауны), пусть покупают и потом не скулят, красиво жить не запретишь.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 568
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:38

  fasser написав:Кстати кто знает, где там у КАНа новая площадка под анонсированную стекляшку - на сер миле вроде бы?

Напротив ЦП скорее всего.
airmax78
 
Повідомлень: 35719
З нами з: 25.10.12
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4197 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:44

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Ну какой нафиг маркетинг в окуенной придомовой территории? Это не маркетинг - это окуенная придомовая территория. Какой нафиг маркетинг в интересной архитектуре, фасадах и квартальной застройке? Это не маркетинг - это интересная архитектура, фасады и квартальная застройка - это принципиально другой продукт. "Изощренный маркетинг"... Поставьте рядом звездочку от оркады, стену мордора и кусок Файна Тауна. Разница в изощренном маркетинге?


Безошибочно узнаётся стиль первого :D . А почему сравниваете с аркадой по 500-800, сравните с тем же ФК2, который был долгое время подешевле, чем сейчас продают ФТ или со своим разлюбезным Рыбальским! Вы еще с хрущем на борщаге бы сравнили и фоточку мопов последнего к посту присовокупили, а то не порядок.
Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.

Не сравниваю с ФК2 и Рыбальским, потому что это тоже проекты нового формата. И в них тоже до фига, как вы его называете, изощренного маркетинга. Почему и пишу, что пора выделять в отдельную категорию проекты после 2014го года (конечно, далеко не все). Цены на них ведут себя несколько по-другому, чем на дома начала, середины, конца 00х.
airmax78
 
Повідомлень: 35719
З нами з: 25.10.12
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4197 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:07

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  hume написав:Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.

Нужно переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.


Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.
Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.
Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?
Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.
Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.
Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.
Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".
Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.

Шапо, возникает стойкое ощущение: "все строители вокруг 3.14дорасы, один я - д'Артаньян".


Кроме ощущений где я написал конкретно то что вы только что упомянули?
Разве я не писал уже дважды что Никонов с КАНом первый парень в киевской деревне?
Вам что не нравится, первый парень или деревня?
Разница между нами в том, что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских.
Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками.
КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225.
Для вас это уровень?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3980
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:52

  shapo написав:[ что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских.
Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками.
КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225.
Для вас это уровень?

Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..
hume
 
Повідомлень: 6624
З нами з: 27.12.12
Подякував: 665 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4994499549964997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1901, 1902, 1903
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19020 3130536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 13:10
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14963
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25365)
10.08.2020 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.