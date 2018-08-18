Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:[ [youtube]6rEMjAi Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.
В среднем кан продаёт по 1300. И это адекватная цена за вполне адекватное жильё. Лучше на рынке Украины сейчас, к сожалению, нет.в отличии от других застройщиков он вкладывается в отдельностоящие здания школ и садиков. Да, они платные, но условный школьник А+ освобождает место в обычной средней школе. Частными клиниками пользуется уже 40+% работающего населения Киева. В моём окружении нет людей которые ни разу не обслуживались в условном добробуте.
В общем я не могу понять чем всем Никонов не угодил. Впервые на кржн вышел достойный продукт. Низкоэтажные дома, квартальная застройка, великолепнейшая придомовой территория, адекватная обслуживающая компания реально следящая за придомовой. Создано пространство под европейские нормы проживания. И ценник чуть выше чем у конкурентов.
Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.
Нужно переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.
Надеюсь нагорный сможет взять такое же интервью у президента аркады и кгс. Пс Если не хватает на республику, то на каких то 15-20% дешевле можно выбирать жильё в любом жк за окружной. 20мин на маршрутке через окружную, 10 мин фруктовыми садами по обочине дороги и вот ваша прелесть. Всего то по900 -1000баксов
Так никто не хейтерит, я описал ЦА кана. По ценам, глянул файну - от 1300 до 2000 уе метр с поставкой хз когда. Низкоэтажность - 16 этажей - это не низкоэтажность. В совке это были самые высокие дома. А у Никонова - низкоэтажность. Вот как все повернулось однако.
А если от надувания щёк перейти к практике, то можно легко найти цены аренды и цены продаж объектов от КАН. В частности интерес вызывают комплексы которые расположены не в центральной части города. По этим цифрам можно сделать выводы, что очень большое количество киевлян и гостей столицы не против пожить в "среде" которую навязывает кан.
ПС Модных мопов в комплексах типа файны и республики нет.
airmax78 написав:Ну какой нафиг маркетинг в окуенной придомовой территории? Это не маркетинг - это окуенная придомовая территория. Какой нафиг маркетинг в интересной архитектуре, фасадах и квартальной застройке? Это не маркетинг - это интересная архитектура, фасады и квартальная застройка - это принципиально другой продукт. "Изощренный маркетинг"... Поставьте рядом звездочку от оркады, стену мордора и кусок Файна Тауна. Разница в изощренном маркетинге?
Безошибочно узнаётся стиль первого . А почему сравниваете с аркадой по 500-800, сравните с тем же ФК2, который был долгое время подешевле, чем сейчас продают ФТ или со своим разлюбезным Рыбальским! Вы еще с хрущем на борщаге бы сравнили и фоточку мопов последнего к посту присовокупили, а то не порядок. Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.
drevlyanin написав:Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.
Поддерживаю, под видом модного жилья для избалованных инвесторов происходит загон в Кановские гетто(тауны), пусть покупают и потом не скулят, красиво жить не запретишь.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
airmax78 написав:Ну какой нафиг маркетинг в окуенной придомовой территории? Это не маркетинг - это окуенная придомовая территория. Какой нафиг маркетинг в интересной архитектуре, фасадах и квартальной застройке? Это не маркетинг - это интересная архитектура, фасады и квартальная застройка - это принципиально другой продукт. "Изощренный маркетинг"... Поставьте рядом звездочку от оркады, стену мордора и кусок Файна Тауна. Разница в изощренном маркетинге?
Безошибочно узнаётся стиль первого . А почему сравниваете с аркадой по 500-800, сравните с тем же ФК2, который был долгое время подешевле, чем сейчас продают ФТ или со своим разлюбезным Рыбальским! Вы еще с хрущем на борщаге бы сравнили и фоточку мопов последнего к посту присовокупили, а то не порядок. Заедьте утречком или когда народ возвращается с работы в КТ и поглядите на энтот "принципиально другой продукт". Куча впечатлений гарантирована. Потом нам расскажете как там классно. В ФТ и особенно Республике будет то же самое, дайте только достроиться.
Не сравниваю с ФК2 и Рыбальским, потому что это тоже проекты нового формата. И в них тоже до фига, как вы его называете, изощренного маркетинга. Почему и пишу, что пора выделять в отдельную категорию проекты после 2014го года (конечно, далеко не все). Цены на них ведут себя несколько по-другому, чем на дома начала, середины, конца 00х.
hume написав:Глядя на некий срез форума создаётся впечатление, что собрался некий костяк хейтеров которые готовы застать всё. Строят стены-плохо строят низкожтажно -плохо. Не ремонтируют дороги-плохо. Ремонтируют -тоже плохо, тк ремонтируют не там/не так/долго.
Нужно переосмысливать новое строительство, ибо Киевская застройка последних 15ти лет это лютый трешь, как в архитектурном плане, так и в плане комфорта проживания.
Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума. Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко. Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел? Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают. Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали. Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно. Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!". Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.
Шапо, возникает стойкое ощущение: "все строители вокруг 3.14дорасы, один я - д'Артаньян".
Кроме ощущений где я написал конкретно то что вы только что упомянули? Разве я не писал уже дважды что Никонов с КАНом первый парень в киевской деревне? Вам что не нравится, первый парень или деревня? Разница между нами в том, что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских. Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками. КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225. Для вас это уровень?
shapo написав:[ что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских. Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками. КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225. Для вас это уровень?
Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..
Долярчик написав:В мене тільки одна стіна з керамоблоків, а решта стін - з піноблоків. #шоробіть? #якменітеперзтимжити?
іпматєка ПА10% рішить проблєми долярчіка
Я наплутав мої стіни з газоблоків!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!