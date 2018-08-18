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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4995499649974998

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:24

  hume написав:
  shapo написав:[ что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских.
Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками.
КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225.
Для вас это уровень?

Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..

Москва-сити разве что. А в бюджетном там ПИК до сих пор вертикальной разводкой отопление разводит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:55

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Это история из серии: привезли новый шкаф из ДСП, собрали, легли спать, а утром никто не проснулся - умерли от испарений формальдегида.

Умереть то никто не умрет - но такая ночь для здоровья, при закрытых форточках будет сродни ночной пьянке. Любую мебель из композитов, включая фанеру, настоятельно рекомендую пользовать первые недели четыре при открытых форточках, особенно летом, когда эмиссия растет геометрически.
И еще одно - когда эмиссия прекратится, мебель рассыпется, за отсутствием клея.
Живите теперь с этим


Даже не верится, что Вы это написали.
+1.
rjkz
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  #<1 ... 4995499649974998
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