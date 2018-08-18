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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4996499749984999>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:24

  hume написав:
  shapo написав:[ что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских.
Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками.
КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225.
Для вас это уровень?

Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..

Москва-сити разве что. А в бюджетном там ПИК до сих пор вертикальной разводкой отопление разводит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:55

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Это история из серии: привезли новый шкаф из ДСП, собрали, легли спать, а утром никто не проснулся - умерли от испарений формальдегида.

Умереть то никто не умрет - но такая ночь для здоровья, при закрытых форточках будет сродни ночной пьянке. Любую мебель из композитов, включая фанеру, настоятельно рекомендую пользовать первые недели четыре при открытых форточках, особенно летом, когда эмиссия растет геометрически.
И еще одно - когда эмиссия прекратится, мебель рассыпется, за отсутствием клея.
Живите теперь с этим


Даже не верится, что Вы это написали.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://archi.ru/world/85795/zhivopisnoe-zhile
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:56

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:В мене тільки одна стіна з керамоблоків, а решта стін - з піноблоків.
#шоробіть? :)
#якменітеперзтимжити? :D

іпматєка ПА10% рішить проблєми долярчіка

Я наплутав :oops: мої стіни з газоблоків!

сліфф зощітан
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:24

  hume написав:https://archi.ru/world/85795/zhivopisnoe-zhile

Сплошной "изощренный маркетинг"(с).
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:36

  airmax78 написав:
  hume написав:https://archi.ru/world/85795/zhivopisnoe-zhile

Сплошной "изощренный маркетинг"(с).

Думаю, что Никонова в плане изощренности и извращенности держит только цена киевского метра. Если была бы возможность реализации метров ×2, или 3, то, возможно, мы бы видели что то похожее
https://archi.ru/world/86263/mramor-i-travertin

Неоднократно слышу про некую "модность" проектов от КАН. Но на сегодня это просто нормальные жильё по мировым меркам. То есть то, чем застраивали нормальные страны с самого начала. Кому интересно может посмотреть у Варламова, у него собран большой материал по европейским и амеро новостроям. Наконец то и мы к этому пришли, точнее Никонов пришёл, все остальные в пути пока.

Что же в жилом строительстве уходит вперед со свистом в Азербайджане я хз. А вот что касается социальных проектов, то мы жеппе. Театр на подоле выстрелил чисто случайно, благодаря пендалю от пороха.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:39

Интересно, как повлияет на цены Рыбальского и прочих комплексов на берегу превращение Днепра в зловонное болото? Может, стоит наоборот, брать с окнами во двор?
https://tsn.ua/ukrayina/nebezpechni-rib ... 97168.html
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:50

  airmax78 написав:
  hume написав:
  shapo написав:[ что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских.
Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками.
КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225.
Для вас это уровень?


Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..

Москва-сити разве что. А в бюджетном там ПИК до сих пор вертикальной разводкой отопление разводит.


Мировая архитектура как и новые технологии, в т.ч. перечисленные мной, реализуется в основном в общественных зданиях.
Из отстаивания в технологиях Макс отметил именно из-за этажности Москва-Сити который в Москве не единственный из высотных комплексов и которых пока и близко нет в Киеве.
Помимо этого такое же высотное жилье есть в Питере ,Екатеринбурге,строится в Владивостоке.
Что касается соизмеримой застройки, то эту тему обсуждать нужно с архитекторами.
Могу только сказать, что тот кто видел Marina Bay Sands в Сингапуре не будет восхищаться Тетрис Холлом.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:55

shapo Тот кто видел Роллс-Ройс Куллинан уже никогда не сядет в VW Тигуан. Шапо, спуситесь на землю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:03

  airmax78 написав:shapo Тот кто видел Роллс-Ройс Куллинан уже никогда не сядет в VW Тигуан. Шапо, спуситесь на землю.


Я как раз по ней хожу, давно работаю в строительстве, поэтому мне смешно когда ваш кумир рассказывает о своих строениях как образцах мировых достижений то ли в строительстве,то ли в архитектуре
Меня с теорией архитектуры когда-то познакомил старший покойный брат который был кандидатом наук по теории архитектуры, поэтому отношусь к ней серьезно сознавая что мало что в этом понимаю.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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