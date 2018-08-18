Додано: Пон 10 сер, 2020 22:36

airmax78 написав: hume написав: https://archi.ru/world/85795/zhivopisnoe-zhile https://archi.ru/world/85795/zhivopisnoe-zhile

Сплошной "изощренный маркетинг"(с). Сплошной "изощренный маркетинг"(с).

Думаю, что Никонова в плане изощренности и извращенности держит только цена киевского метра. Если была бы возможность реализации метров ×2, или 3, то, возможно, мы бы видели что то похожееНеоднократно слышу про некую "модность" проектов от КАН. Но на сегодня это просто нормальные жильё по мировым меркам. То есть то, чем застраивали нормальные страны с самого начала. Кому интересно может посмотреть у Варламова, у него собран большой материал по европейским и амеро новостроям. Наконец то и мы к этому пришли, точнее Никонов пришёл, все остальные в пути пока.Что же в жилом строительстве уходит вперед со свистом в Азербайджане я хз. А вот что касается социальных проектов, то мы жеппе. Театр на подоле выстрелил чисто случайно, благодаря пендалю от пороха.