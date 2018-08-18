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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4996499749984999

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:11

  shapo написав:Из отстаивания в технологиях Макс отметил именно из-за этажности Москва-Сити который в Москве не единственный из высотных комплексов и которых пока и близко нет в Киеве.
Помимо этого такое же высотное жилье есть в Питере ,Екатеринбурге,строится в Владивостоке.
Что касается соизмеримой застройки, то эту тему обсуждать нужно с архитекторами.
Могу только сказать, что тот кто видел Marina Bay Sands в Сингапуре не будет восхищаться Тетрис Холлом.

Мы начали обсуждать жилое строительство Киева. Пришли к выводу, что именно никонов вывел его на мировой уровень (имею ввиду то, что теперь жильё в Киеве похоже на жильё в условном Копенгагене). Жилых мега высоток в Киеве нет и в ближайшем времени не будет из за цены реализации метра на выходе, сомневаюсь, что при стандартной геодезии построить 70 этажей есть проблема. Вернуть деньги с профитом - вот это проблема. А bay sands это частный проект, просто заказчики смогли отвалить немалые деньги за проект топового отеля.когда то окупится, может быть. Киев же пока отпугивает инвесторов, а местные олигархи в такое вкидывать не будут. Возможно какой нибудь залетный шоколадо забабахает ещё один театр, и у нас будет два достойных объекта
hume
 
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  #<1 ... 4996499749984999
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