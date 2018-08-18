Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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shapo написав:Из отстаивания в технологиях Макс отметил именно из-за этажности Москва-Сити который в Москве не единственный из высотных комплексов и которых пока и близко нет в Киеве. Помимо этого такое же высотное жилье есть в Питере ,Екатеринбурге,строится в Владивостоке. Что касается соизмеримой застройки, то эту тему обсуждать нужно с архитекторами. Могу только сказать, что тот кто видел Marina Bay Sands в Сингапуре не будет восхищаться Тетрис Холлом.
Мы начали обсуждать жилое строительство Киева. Пришли к выводу, что именно никонов вывел его на мировой уровень (имею ввиду то, что теперь жильё в Киеве похоже на жильё в условном Копенгагене). Жилых мега высоток в Киеве нет и в ближайшем времени не будет из за цены реализации метра на выходе, сомневаюсь, что при стандартной геодезии построить 70 этажей есть проблема. Вернуть деньги с профитом - вот это проблема. А bay sands это частный проект, просто заказчики смогли отвалить немалые деньги за проект топового отеля.когда то окупится, может быть. Киев же пока отпугивает инвесторов, а местные олигархи в такое вкидывать не будут. Возможно какой нибудь залетный шоколадо забабахает ещё один театр, и у нас будет два достойных объекта
shapo написав:[ Я как раз по ней хожу, давно работаю в строительстве, поэтому мне смешно когда ваш кумир рассказывает о своих строениях как образцах мировых достижений то ли в строительстве,то ли в архитектуре Меня с теорией архитектуры когда-то познакомил старший покойный брат который был кандидатом наук по теории архитектуры, поэтому отношусь к ней серьезно сознавая что мало что в этом понимаю.
Вы невнимательно смотрели видео, а теперь рассказываете то, что никонов не говорил. А говорил он о наполнении тетрис холл. Грубо говоря о внутренней инфраструктуре жилого комплекса из трёх башен.
Так же не нужно сравнивать архитектуру файна таун с москва сити. Оно не сравнивается. Можно сравнивать исключительно с жилыми комплексами из разных частей мира. И они будут отличаться минимально, что есть хорошо.
shapo написав:Из отстаивания в технологиях Макс отметил именно из-за этажности Москва-Сити который в Москве не единственный из высотных комплексов и которых пока и близко нет в Киеве. Помимо этого такое же высотное жилье есть в Питере ,Екатеринбурге,строится в Владивостоке. Что касается соизмеримой застройки, то эту тему обсуждать нужно с архитекторами. Могу только сказать, что тот кто видел Marina Bay Sands в Сингапуре не будет восхищаться Тетрис Холлом.
Мы начали обсуждать жилое строительство Киева. Пришли к выводу, что именно никонов вывел его на мировой уровень (имею ввиду то, что теперь жильё в Киеве похоже на жильё в условном Копенгагене). Жилых мега высоток в Киеве нет и в ближайшем времени не будет из за цены реализации метра на выходе, сомневаюсь, что при стандартной геодезии построить 70 этажей есть проблема. Вернуть деньги с профитом - вот это проблема. А bay sands это частный проект, просто заказчики смогли отвалить немалые деньги за проект топового отеля.когда то окупится, может быть. Киев же пока отпугивает инвесторов, а местные олигархи в такое вкидывать не будут. Возможно какой нибудь залетный шоколадо забабахает ещё один театр, и у нас будет два достойных объекта
мда, схоже на те, як группа підлітків обговорюють з ким ліпше було би переспати, з Мерлін Монро чи Клавдією Шифер чи з Мадонною.
Хтось щось купив в мегаархітектурних супер-пупер башнях, чи в чім там?
Краще скажіть, що є бюджєтнєнького на КРЖН? Ну хотя б в іпатєку ПА10?
hume написав:Мы начали обсуждать жилое строительство Киева. Пришли к выводу, что именно никонов вывел его на мировой уровень (имею ввиду то, что теперь жильё в Киеве похоже на жильё в условном Копенгагене).
Серьезно? И кто кроме вас и Макса это признал?
hume написав: Жилых мега высоток в Киеве нет и в ближайшем времени не будет из за цены реализации метра на выходе, сомневаюсь, что при стандартной геодезии построить 70 этажей есть проблема.
Сразу чувствуется знаток строительных технологий. Из всех проблем высотного строительства геодезия,оказывается, самая животрепещущая. Бетононасосы в Киеве есть для подъема смеси на такую высоту? У нас на сегодняшний день норм нет для зданий выше 100м,требуется научное сопровождение. Я уже не говорю о такой мелочи как что даже для нынешних 34 этажек Киева нет пожарных машин соответствующей высоты
hume написав: Вернуть деньги с профитом - вот это проблема. А bay sands это частный проект, просто заказчики смогли отвалить немалые деньги за проект топового отеля.когда то окупится, может быть. Киев же пока отпугивает инвесторов, а местные олигархи в такое вкидывать не будут. Возможно какой нибудь залетный шоколадо забабахает ещё один театр, и у нас будет два достойных объекта
А где серьезные объекты строят без амбиций и денег заказчика? В упомянутых мной Астане, Бвку, Москве разве по-другому? Поэтому друг Никонова Кличко и должен уйти в небытие что не привлек никого из инвесторов за время каденции.
hume написав:Вы невнимательно смотрели видео, а теперь рассказываете то, что никонов не говорил. А говорил он о наполнении тетрис холл. Грубо говоря о внутренней инфраструктуре жилого комплекса из трёх башен.
И что там такого что давно нет в мире? В Киеве впервые появилось.
hume написав:Так же не нужно сравнивать архитектуру файна таун с москва сити. Оно не сравнивается. Можно сравнивать исключительно с жилыми комплексами из разных частей мира. И они будут отличаться минимально, что есть хорошо.
Неужели. Наши требования к материалам и качеству строительства и близко не стоят к требованиям к качеству немцев или датчан, в т.ч. и у Никонова.
flyman написав:[quote="5033370В мене тільки одна стіна з керамоблоків, а решта стін - з піноблоків. #шоробіть? #якменітеперзтимжити?
іпматєка ПА10% рішить проблєми долярчіка
Я наплутав ops мої стіни з газоблоків!
=== сліфф зощітан[/quote] flyman =====
Твоїх три кавалірки(2 з яких "незавершене будівництво") - навіть, не натягують по метражу мою однуху(пререроблену у двуху) Давай, бери ще одину, то може хоч зрівняємось квадратними метрами
п. с. Твої кавалірки теж в таких гарних будинках, як моя квіточка? Чекаю твої фотки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Наша пісня гарна нова, починаєм її знову. Сравнивать КТ или Республику с этим, всё равно что Вонючку с Чикаго. Читали опус "Копроэкономика"? Для тех, кто не в курсе привожу ссылку: https://2k.livejournal.com/520078.html Так вот, КТ и Республика по этой классификации это обычное говно а Эврики, Круши, Навигаторы и т.п.-полное говно, не больше и не меньше. Цитата:" Почему же тогда обычное говно до сих пор не сняли с производства? Оно позиционируется как элитный продукт. У потребителя должен быть выбор между несколькими сортами говна, ведь он хозяин своей жизни."
2. Газобетон -пористый материал и помимо насыщения влагой есть еще аспект паропроницаемости. Он у газоблока чрезвычайно высок. Зимой, когда в помещении высокая температура, а снаружи низкая, давление внутри помещения выше, чем снаружи. Это ведет к тому, что воздух сквозь пористый материал вместе с содержащимся в нем паром выдавливается наружу. В помещении-же остается сухой воздух. Это справедливо для любых вариантов исполнения наружных стен. Просто в случае с материалами с низкой паропроницаемостью, это во первых не так выражено, а во вторых, все-таки реально исправить ситуацию при помощи увлажнителя воздуха. С газоблоком - это все равно, что лить в бездонную бочку. Это еще "хорошо" что глобальное потепление уменьшило разницу температур и соответственно разницу давлений. Теперь это будет не настолько выражено как при 25 градусных морозах.
И шо делать , закрывать изнутри пароНЕпроницаемым материалом , каким и как? п.с. вопрос практический , так как планируеться ремонт в новострое.