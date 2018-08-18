Додано: Пон 10 сер, 2020 23:11

shapo написав: Из отстаивания в технологиях Макс отметил именно из-за этажности Москва-Сити который в Москве не единственный из высотных комплексов и которых пока и близко нет в Киеве.

Помимо этого такое же высотное жилье есть в Питере ,Екатеринбурге,строится в Владивостоке.

Что касается соизмеримой застройки, то эту тему обсуждать нужно с архитекторами.

Могу только сказать, что тот кто видел Marina Bay Sands в Сингапуре не будет восхищаться Тетрис Холлом. Из отстаивания в технологиях Макс отметил именно из-за этажности Москва-Сити который в Москве не единственный из высотных комплексов и которых пока и близко нет в Киеве.Помимо этого такое же высотное жилье есть в Питере ,Екатеринбурге,строится в Владивостоке.Что касается соизмеримой застройки, то эту тему обсуждать нужно с архитекторами.Могу только сказать, что тот кто видел Marina Bay Sands в Сингапуре не будет восхищаться Тетрис Холлом.

Мы начали обсуждать жилое строительство Киева. Пришли к выводу, что именно никонов вывел его на мировой уровень (имею ввиду то, что теперь жильё в Киеве похоже на жильё в условном Копенгагене). Жилых мега высоток в Киеве нет и в ближайшем времени не будет из за цены реализации метра на выходе, сомневаюсь, что при стандартной геодезии построить 70 этажей есть проблема. Вернуть деньги с профитом - вот это проблема. А bay sands это частный проект, просто заказчики смогли отвалить немалые деньги за проект топового отеля.когда то окупится, может быть. Киев же пока отпугивает инвесторов, а местные олигархи в такое вкидывать не будут. Возможно какой нибудь залетный шоколадо забабахает ещё один театр, и у нас будет два достойных объекта