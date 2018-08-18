Додано: Вів 11 сер, 2020 03:03

hume написав: shapo написав: [

Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.

Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.

Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?

Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.

Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.

Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.

Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".

Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень. Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума.Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко.Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел?Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают.Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали.Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно.Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!".Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.

Я от вас слышу только критику.

1. Речь не о Кличко

2. Речь о Никонове как о президенте компании которая вывела жилищное строительство на новый уровень. Речь не только об архитектуре, а в общем о концепции жилого строительства.



Расскажите что конкретно вам не нравится в концепции жилого строительства от КАНа. Давайте обсудим.



Приведите примеры других комплексов, естественно за границей, которые вы считаете комплексами мирового уровня. Чтоб хоть какая то дискуссия получилась. Так как плюсы строительства от КАНа мы отметили, и их оказалось много. Но вот ряд форумчан просто говорят -КАН это гвно, а Никонов ещё большее гвно потому, что создал кан и строит не как все.

Интересны минусы комплексов от кан.



Все тёрки с мыкытасем Кличко и прочими к теме не относятся.

Пс

Помню смотрели экскурсию по модному новострою в нью Йорке на хуллиард этажей по 40куе квадрат. А оказалось, что там балконы с газом для плиты Я от вас слышу только критику.1. Речь не о Кличко2. Речь о Никонове как о президенте компании которая вывела жилищное строительство на новый уровень. Речь не только об архитектуре, а в общем о концепции жилого строительства.Расскажите что конкретно вам не нравится в концепции жилого строительства от КАНа. Давайте обсудим.Приведите примеры других комплексов, естественно за границей, которые вы считаете комплексами мирового уровня. Чтоб хоть какая то дискуссия получилась. Так как плюсы строительства от КАНа мы отметили, и их оказалось много. Но вот ряд форумчан просто говорят -КАН это гвно, а Никонов ещё большее гвно потому, что создал кан и строит не как все.Интересны минусы комплексов от кан.Все тёрки с мыкытасем Кличко и прочими к теме не относятся.ПсПомню смотрели экскурсию по модному новострою в нью Йорке на хуллиард этажей по 40куе квадрат. А оказалось, что там балконы с газом для плиты

Ну насчет балкона с газом для плиты - это слегка через край. Это не плита. Это барбекью. Есть такое, что в НЙ ставят газовые барбекюшницы на балконах. ВИльнолюди, шопаделать. Вот сегодня в Балтиморе газ рванул - 3 дома сравняло с землей.И не надо сравнивать технологии строительства в НЙ и Киеве. Это просто абсолютно разные вселенные. Я даже не уверен, что смогу передать словами ПОЧЕМУ это несравнимо.Большинство киевских домов даст фору нй-ским домам, но это лишь потому что отношение к многоэтажным домам у нас и там совершенно разное, разные критерии оценки ценностей.И с автомобилями так-же пока наши автодрочеры исходят по ведрам с гвоздями, там на это не обращают внимания, ставя в один ряд покупку кроссовок и лиз на машину.К жилью относятся более серьезно, но не как к объекту вожделения, а как финансовому шагу. Да, есть и люди, для которых это фетиш - как правило, наши бывшие.Я уже как-то писал, что знаю семейную пару (без детей) с годовым доходом овер 300 куе. Могут много чего себе позволить купить даже без мортгиджа, но - зачем если их многолетний рент 1бедрум за 1300 бакосв намного выгодней.Для тех кто хочет иметь свое, но денег относительно немного - есть старенькие билдинги (типа наших хрущей - чем-то чуть лучше. чем-то чуть хуже), для тех, кто может себе позволить большее - есть монолитнокаркасные новострои в 3 раза дороже коопов рядом. Кстати, стены не из газоблоков. Кирпич. Не модный и давно устаревший. ггг. Только 1бедрум под лимон.Американская мечта - это дом (из овнаипалок), с газоном на фронтярде и барбекю на бэкярде.И что и как здесь сравнивать?Для сравнения попробуйте взять Германию. Это лидер строительных технологий всего мира. Я там никогда не был и ничего не знаю о том, есть-ли там дома из газоблоков. К тому-же являющиеся иконами стиля.