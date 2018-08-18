Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:[ Мне абсолютно безразличен Никонов а отличие от вас и др. почитателей этого форума. Работает в своем сегменте, занимается тем же самым что и остальные девелоперы взаимодействуя с властью и не сделав ничего для города когда сидел в замах по строительству у своего кореша Кличко. Или к отмеченному вами трешу он отношения не имел? Если его послушать. то ему как и Кличку все мешали и мешают. Вот только когда Кличко бомбил МАФы по городу нарушая все законы или отдавал подряды своему другому другу Микитасю об этом не вспоминали. Кстати, когда Никонов уходил к Кличку у КАНа на стройках дела шли неважно. Иногда когда слышу в его интервью что он строит комплексы мирового уровня становится смешно - примерно также как от бродячих активистов кричащих на митингах "мы - це европа!". Ну вторичен он как и вся нынешняя Украина и в технологиях строительства, и в архитектуре, как ни прискорбно это признать, но в киевской деревне точно первый парень.
Я от вас слышу только критику. 1. Речь не о Кличко 2. Речь о Никонове как о президенте компании которая вывела жилищное строительство на новый уровень. Речь не только об архитектуре, а в общем о концепции жилого строительства.
Расскажите что конкретно вам не нравится в концепции жилого строительства от КАНа. Давайте обсудим.
Приведите примеры других комплексов, естественно за границей, которые вы считаете комплексами мирового уровня. Чтоб хоть какая то дискуссия получилась. Так как плюсы строительства от КАНа мы отметили, и их оказалось много. Но вот ряд форумчан просто говорят -КАН это гвно, а Никонов ещё большее гвно потому, что создал кан и строит не как все. Интересны минусы комплексов от кан.
Все тёрки с мыкытасем Кличко и прочими к теме не относятся. Пс Помню смотрели экскурсию по модному новострою в нью Йорке на хуллиард этажей по 40куе квадрат. А оказалось, что там балконы с газом для плиты
Ну насчет балкона с газом для плиты - это слегка через край. Это не плита. Это барбекью. Есть такое, что в НЙ ставят газовые барбекюшницы на балконах. ВИльнолюди, шопаделать. Вот сегодня в Балтиморе газ рванул - 3 дома сравняло с землей. И не надо сравнивать технологии строительства в НЙ и Киеве. Это просто абсолютно разные вселенные. Я даже не уверен, что смогу передать словами ПОЧЕМУ это несравнимо. Большинство киевских домов даст фору нй-ским домам, но это лишь потому что отношение к многоэтажным домам у нас и там совершенно разное, разные критерии оценки ценностей. И с автомобилями так-же пока наши автодрочеры исходят по ведрам с гвоздями, там на это не обращают внимания, ставя в один ряд покупку кроссовок и лиз на машину. К жилью относятся более серьезно, но не как к объекту вожделения, а как финансовому шагу. Да, есть и люди, для которых это фетиш - как правило, наши бывшие. Я уже как-то писал, что знаю семейную пару (без детей) с годовым доходом овер 300 куе. Могут много чего себе позволить купить даже без мортгиджа, но - зачем если их многолетний рент 1бедрум за 1300 бакосв намного выгодней. Для тех кто хочет иметь свое, но денег относительно немного - есть старенькие билдинги (типа наших хрущей - чем-то чуть лучше. чем-то чуть хуже), для тех, кто может себе позволить большее - есть монолитнокаркасные новострои в 3 раза дороже коопов рядом. Кстати, стены не из газоблоков. Кирпич. Не модный и давно устаревший. ггг. Только 1бедрум под лимон. Американская мечта - это дом (из овнаипалок), с газоном на фронтярде и барбекю на бэкярде. И что и как здесь сравнивать? Для сравнения попробуйте взять Германию. Это лидер строительных технологий всего мира. Я там никогда не был и ничего не знаю о том, есть-ли там дома из газоблоков. К тому-же являющиеся иконами стиля.
shapo написав:[ что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских. Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками. КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225. Для вас это уровень?
Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..
Не поставил Шапо + только за то что упомянул только республики б.СССР. Но истины ради - он прав. Чисто из профессионального интереса смотрел по каналам типа Дискавери об интересных архитектурных проектах - у нас такого даже близко не было. Это про Астану в первую очередь. Да, это страны с диктатурами, но ...И да, вся остальная часть страны в нищете и глинобитных мазанках. Впроем как и у нас. Посмотрите архитектурные проекты в Нидерландах, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии.
shapo написав:[ что я вижу что делается в мире в строительстве где технологии и архитектура давно со свистом ушли от киевских. Даже в Москве, Баку и Астане работали мировые архитекторы и там можно взглянуть на уровень, а Киев из-за нищеты довольствуется провинциальными поделками. КАН с комплексом Тетрис Холл анонсировал участие без победы на конкурсе в Пекине https://www.facebook.com/watch/?v=319088662009225. Для вас это уровень?
Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..
Не поставил Шапо + только за то что упомянул только республики б.СССР. Но истины ради - он прав. Чисто из профессионального интереса смотрел по каналам типа Дискавери об интересных архитектурных проектах - у нас такого даже близко не было. Это про Астану в первую очередь. Да, это страны с диктатурами, но ...И да, вся остальная часть страны в нищете и глинобитных мазанках. Впроем как и у нас. Посмотрите архитектурные проекты в Нидерландах, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии.
Высокая архитектура стоит очень дорого. Не 2 куе за метр придется продавать, а 22куе за метр. В нашей стране такие проекты, пока, обречены. Поэтому просто смотрим на то, что строили Вы с Шапо все эти годы и сравниваем с тем, что строит Никонов. Понимаем разницу и закрываем этот бесполезный спор. Рынок уже все поставил на свои места. Кстати, приятно, что рынок уже созрел и понимание приходит постепенно.
airmax78 написав:Высокая архитектура стоит очень дорого. Не 2 куе за метр придется продавать, а 22куе за метр. В нашей стране такие проекты, пока, обречены. Поэтому просто смотрим на то, что строили Вы с Шапо все эти годы и сравниваем с тем, что строит Никонов. Понимаем разницу и закрываем этот бесполезный спор. Рынок уже все поставил на свои места. Кстати, приятно, что рынок уже созрел и понимание приходит постепенно.
Макс, ну ось нафіга видумувати про 22 к
В Манчестере: 40 поверхів, десь 5 тис фунтів метр, стан квартири - завози меблі, а не мудись за ремонтом.
Якихось 22 куе немає! Як же так?
change_pm написав:Одна зі знайомих компаній запускає проект в Манчестері.
40 поверхів, центр Манчестера, від 265 тис фунтів, всього 15% депозит під час підписання контракту - залишок після завершення будівництва в 24 році.
rjkz написав:Не поставил Шапо + только за то что упомянул только республики б.СССР. Но истины ради - он прав. Чисто из профессионального интереса смотрел по каналам типа Дискавери об интересных архитектурных проектах - у нас такого даже близко не было. Это про Астану в первую очередь. Да, это страны с диктатурами, но ...И да, вся остальная часть страны в нищете и глинобитных мазанках. Впроем как и у нас. Посмотрите архитектурные проекты в Нидерландах, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии.
Вы все как минимум странные. Я говорю покажите мне жилое строительство за границей, а мне рассказывают чуть ли не об общественных пространствах, отелях с лодками на крышах, москва сити и тд и говорят смотреть туда. ЛЯдь, во всём мире комфортное жильё строится в виде низкоэтажных жилых комплексов (кроме инд строительства). У нас, наконец таки, кто-то тоже начал строить в таком формате и всё равно не так.Потому что москва сити вот это уровень и вообще москва сити круче комфорт тауна
airmax78 написав:Высокая архитектура стоит очень дорого. Не 2 куе за метр придется продавать, а 22куе за метр. В нашей стране такие проекты, пока, обречены. Поэтому просто смотрим на то, что строили Вы с Шапо все эти годы и сравниваем с тем, что строит Никонов. Понимаем разницу и закрываем этот бесполезный спор. Рынок уже все поставил на свои места. Кстати, приятно, что рынок уже созрел и понимание приходит постепенно.
Макс, ну ось нафіга видумувати про 22 к
В Манчестере: 40 поверхів, десь 5 тис фунтів метр, стан квартири - завози меблі, а не мудись за ремонтом.
Якихось 22 куе немає! Як же так?
change_pm написав:Одна зі знайомих компаній запускає проект в Манчестері.
40 поверхів, центр Манчестера, від 265 тис фунтів, всього 15% депозит під час підписання контракту - залишок після завершення будівництва в 24 році.
Куда там Манчестеру до Киева, к которому ведут все дороги мира.
Макс когда говорил про минимум 22000$ за м2 в высотке явно имел ввиду не 40 этажей. А минимум как Бурдж Халифу которая под 800 метров.
Представляете на Олены Телиги построят на 800м высотку от ИБК Обрий, и назовут Уно Спейс Сити. Весь мир обзавидуется.
hume написав: Жилых мега высоток в Киеве нет и в ближайшем времени не будет из за цены реализации метра на выходе, сомневаюсь, что при стандартной геодезии построить 70 этажей есть проблема.
Сразу чувствуется знаток строительных технологий. Из всех проблем высотного строительства геодезия,оказывается, самая животрепещущая. Бетононасосы в Киеве есть для подъема смеси на такую высоту? У нас на сегодняшний день норм нет для зданий выше 100м,требуется научное сопровождение. Я уже не говорю о такой мелочи как что даже для нынешних 34 этажек Киева нет пожарных машин соответствующей высоты
В Киеве масса зданий свыше 100 метров, так что как то-это утверждается. А скорее всего нормы есть, просто вы не знаете, тк давно к строительству отношения не имеете. Бетононасос? это шутка? Бетононасосы появится сразу через месяц после того как будет выдано разрешение.. Пож машины? серьезно? Что это за пож машина для небоскреба?)
хотя вот, какой то рфский мчсник рассказывает, я так понял только та сторона для вас аргумент
И техника, и оборудование у нас имеются. Личный состав проходит соответствующие тренировки. Но что касается небоскребов, существуют технические проблемы. У нас есть лишь 50-метровые лестницы, которые достают до 17-го этажа. Сейчас к нам пришли два телескопических подъемника, купленные за счет средств города, длиной 72 метра – это 22–25-й этаж. На сегодняшний день это максимум, что может предложить мировая индустрия. Но это эксклюзивная техника, которой и в Европе-то штуки три всего.
shapo написав:А где серьезные объекты строят без амбиций и денег заказчика? В упомянутых мной Астане, Бвку, Москве разве по-другому? Поэтому друг Никонова Кличко и должен уйти в небытие что не привлек никого из инвесторов за время каденции.
При чем здесь друг никонова Кличко. Начали за жилое строительство а пришли опять к кличко. Амбициозные проекты появятся когда инвесторы смогут отбиться с профитом, а по 15 куе квадрат, к сожалению, в Киеве ничего не продать.
Вы странно ведёте дискуссию. Ни разу не привели пример, постоянно съезжаете на другую тему и тд.Напомнили захара
ПС Если вы всерьёз считаете, что есть жилые дома с похожей инфраструктурой и набором услуг как в тетрисе приведите пример пожалуйста, а то только критиковать и сомневаться можете.
ПС спор прекращаю, рынок сам расставил по местам. Инвесторы голосуют па 1300 за окружной.
ППС Пожарки для 34 этажа)) бгг
Востаннє редагувалось hume в Вів 11 сер, 2020 09:02, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Высокая архитектура стоит очень дорого. Не 2 куе за метр придется продавать, а 22куе за метр. В нашей стране такие проекты, пока, обречены. Поэтому просто смотрим на то, что строили Вы с Шапо все эти годы и сравниваем с тем, что строит Никонов. Понимаем разницу и закрываем этот бесполезный спор. Рынок уже все поставил на свои места. Кстати, приятно, что рынок уже созрел и понимание приходит постепенно.
Макс, ну ось нафіга видумувати про 22 к
В Манчестере: 40 поверхів, десь 5 тис фунтів метр, стан квартири - завози меблі, а не мудись за ремонтом.
Якихось 22 куе немає! Як же так?
change_pm написав:Одна зі знайомих компаній запускає проект в Манчестері.
40 поверхів, центр Манчестера, від 265 тис фунтів, всього 15% депозит під час підписання контракту - залишок після завершення будівництва в 24 році.
Это же Метрополис. Он и у нас по 1куе за метр продается. Мы же говорим о по-настоящему высокой архитектуре (а не об этажности).