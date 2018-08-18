Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:Не поставил Шапо + только за то что упомянул только республики б.СССР. Но истины ради - он прав. Чисто из профессионального интереса смотрел по каналам типа Дискавери об интересных архитектурных проектах - у нас такого даже близко не было. Это про Астану в первую очередь. Да, это страны с диктатурами, но ...И да, вся остальная часть страны в нищете и глинобитных мазанках. Впроем как и у нас. Посмотрите архитектурные проекты в Нидерландах, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии.
Вы все как минимум странные. Я говорю покажите мне жилое строительство за границей, а мне рассказывают чуть ли не об общественных пространствах, отелях с лодками на крышах, москва сити и тд и говорят смотреть туда. ЛЯдь, во всём мире комфортное жильё строится в виде низкоэтажных жилых комплексов (кроме инд строительства). У нас, наконец таки, кто-то тоже начал строить в таком формате и всё равно не так.Потому что москва сити вот это уровень и вообще москва сити круче комфорт тауна
airmax78 написав:.. Это история из серии: привезли новый шкаф из ДСП, собрали, легли спать, а утром никто не проснулся - умерли от испарений формальдегида.
Умереть то никто не умрет - но такая ночь для здоровья, при закрытых форточках будет сродни ночной пьянке. Любую мебель из композитов, включая фанеру, настоятельно рекомендую пользовать первые недели четыре при открытых форточках, особенно летом, когда эмиссия растет геометрически. И еще одно - когда эмиссия прекратится, мебель рассыпется, за отсутствием клея. Живите теперь с этим
Даже не верится, что Вы это написали. +1.
чего не верится? для того, чтобы такое написать у меня есть целый ворох высновоков Держспоживэкспэртызы (бывш. СЭС)на разные-прекрасные доски из облицованных чем угодно МДФ, ЛДСП, фанеры и ДВП. Рекламации на мебель и ламинат выползают, как правило, летом. Никогда не понимал людей, закрывающих окна летом. Квартира, натурально, превращается в душегубку. Стены буквально напитываются прекрасными запахами всей синтетики, что есть дома - даже пластмасса начинает вонять от жары. Выветривается очень долго. Уже давно советовал и повторюсь - устанавливайте дома очистители воздуха с ионизаторами. Активный кислород окисляет формальдегиды и прочую нечисть
sequence написав: Уже давно советовал и повторюсь - устанавливайте дома очистители воздуха с ионизаторами. Активный кислород окисляет формальдегиды и прочую нечисть
А модель какую-то хорошую можете посоветовать?
DAIKIN MC70LVM сменные фильтры продаются раза в четыре дешевле на Алиэкспрессе есть еще у них модель с увлажнителем, но мне это не нужно, бо влажность у меня ниже 40 не падает - кирпичные однако стены, а не шлакоблоки всякие ЗЫ они поменяли дизайн, сейчас он называется MC55W