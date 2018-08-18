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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4998499950005001

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:04

  hume написав:
  rjkz написав:Не поставил Шапо + только за то что упомянул только республики б.СССР. Но истины ради - он прав. Чисто из профессионального интереса смотрел по каналам типа Дискавери об интересных архитектурных проектах - у нас такого даже близко не было. Это про Астану в первую очередь. Да, это страны с диктатурами, но ...И да, вся остальная часть страны в нищете и глинобитных мазанках. Впроем как и у нас.
Посмотрите архитектурные проекты в Нидерландах, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии.

Вы все как минимум странные. Я говорю покажите мне жилое строительство за границей, а мне рассказывают чуть ли не об общественных пространствах, отелях с лодками на крышах, москва сити и тд и говорят смотреть туда.
ЛЯдь, во всём мире комфортное жильё строится в виде низкоэтажных жилых комплексов (кроме инд строительства). У нас, наконец таки, кто-то тоже начал строить в таком формате и всё равно не так.Потому что москва сити вот это уровень и вообще москва сити круче комфорт тауна

Прошу пана подивитись
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:05

  xio13 написав:Куда там Манчестеру до Киева, к которому ведут все дороги мира.

Макс когда говорил про минимум 22000$ за м2 в высотке явно имел ввиду не 40 этажей.
А минимум как Бурдж Халифу которая под 800 метров.

Представляете на Олены Телиги построят на 800м высотку от ИБК Обрий, и назовут Уно Спейс Сити. Весь мир обзавидуется.


Мечтаю чтобы на Кловском построили здание, хотя бы 300 метров высотой, впритык к одороблу на Кловском 7. Чтобы с любой точки Киева одоробло сливалось с цоколем нового здания и не мозолило глаза.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:07

  change_pm написав:Прошу пана подивитись
https://www.knightknox.com/developments ... ater-wharf
https://salboy.co.uk/

Ну и? Сильно это отличается от того что строит сегодня Никонов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:11

  rjkz написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Это история из серии: привезли новый шкаф из ДСП, собрали, легли спать, а утром никто не проснулся - умерли от испарений формальдегида.

Умереть то никто не умрет - но такая ночь для здоровья, при закрытых форточках будет сродни ночной пьянке. Любую мебель из композитов, включая фанеру, настоятельно рекомендую пользовать первые недели четыре при открытых форточках, особенно летом, когда эмиссия растет геометрически.
И еще одно - когда эмиссия прекратится, мебель рассыпется, за отсутствием клея.
Живите теперь с этим


Даже не верится, что Вы это написали.
+1.

чего не верится? для того, чтобы такое написать у меня есть целый ворох высновоков Держспоживэкспэртызы (бывш. СЭС)на разные-прекрасные доски из облицованных чем угодно МДФ, ЛДСП, фанеры и ДВП. Рекламации на мебель и ламинат выползают, как правило, летом. Никогда не понимал людей, закрывающих окна летом. Квартира, натурально, превращается в душегубку. Стены буквально напитываются прекрасными запахами всей синтетики, что есть дома - даже пластмасса начинает вонять от жары. Выветривается очень долго.
Уже давно советовал и повторюсь - устанавливайте дома очистители воздуха с ионизаторами. Активный кислород окисляет формальдегиды и прочую нечисть
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:13

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Прошу пана подивитись
https://www.knightknox.com/developments ... ater-wharf
https://salboy.co.uk/

Ну и? Сильно это отличается от того что строит сегодня Никонов?

Сильно. Юніт сіті краще
А ТТ легко вставляє salboy
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:15

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Прошу пана подивитись
https://www.knightknox.com/developments ... ater-wharf
https://salboy.co.uk/

Ну и? Сильно это отличается от того что строит сегодня Никонов?

Сильно. Юніт сіті краще

Честно говоря, тоже словил себя на этой мысли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:20

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Прошу пана подивитись
https://www.knightknox.com/developments ... ater-wharf
https://salboy.co.uk/

Ну и? Сильно это отличается от того что строит сегодня Никонов?

Сильно. Юніт сіті краще
А ТТ легко вставляє salboy

ТТ - то не є Ніконов :)
Взагалі, причини хейтерства творінь Ніконова мають корені в соціокультурному середовищі, де ці хейтери живуть...

Будувалось би все житло в Києві, як у Ніконова і краще, ось це було б круто!
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:38

  fasser написав:Кстати кто знает, где там у КАНа новая площадка под анонсированную стекляшку - на сер миле вроде бы?


Да, именно там
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:41

  sequence написав: Уже давно советовал и повторюсь - устанавливайте дома очистители воздуха с ионизаторами. Активный кислород окисляет формальдегиды и прочую нечисть


А модель какую-то хорошую можете посоветовать?
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46

  striped написав:
  sequence написав: Уже давно советовал и повторюсь - устанавливайте дома очистители воздуха с ионизаторами. Активный кислород окисляет формальдегиды и прочую нечисть


А модель какую-то хорошую можете посоветовать?

DAIKIN MC70LVM
сменные фильтры продаются раза в четыре дешевле на Алиэкспрессе
есть еще у них модель с увлажнителем, но мне это не нужно, бо влажность у меня ниже 40 не падает - кирпичные однако стены, а не шлакоблоки всякие :mrgreen: :mrgreen:
ЗЫ они поменяли дизайн, сейчас он называется MC55W
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