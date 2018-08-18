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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5000500150025003>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:01

  change_pm написав:Взагалі, причини хейтерства творінь Ніконова мають корені в соціокультурному середовищі, де ці хейтери живуть...

Будувалось би все житло в Києві, як у Ніконова і краще, ось це було б круто!

А Ви професійний доктор? Якщо нінконов будує таке класне житло, то чого він не зміг взяти 100% ринку?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:02

  sequence написав:
  striped написав:
  sequence написав: Уже давно советовал и повторюсь - устанавливайте дома очистители воздуха с ионизаторами. Активный кислород окисляет формальдегиды и прочую нечисть


А модель какую-то хорошую можете посоветовать?

DAIKIN MC70LVM
сменные фильтры продаются раза в четыре дешевле на Алиэкспрессе
есть еще у них модель с увлажнителем, но мне это не нужно, бо влажность у меня ниже 40 не падает - кирпичные однако стены, а не шлакоблоки всякие :mrgreen: :mrgreen:
ЗЫ они поменяли дизайн, сейчас он называется MC55W


Модель с увлажнителем - вы про эту Daikin MCK75J ?? Это просто бомба.

Если про эту, то это просто аццкая штуковина, у двоих знакомых такая, говорят что непонимают как раньше без неё жили вообще. Причём один очень сильный сезонный аллергик, а эта штука такое творит что он даже не чихает.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09

  BIGor написав:
  change_pm написав:Взагалі, причини хейтерства творінь Ніконова мають корені в соціокультурному середовищі, де ці хейтери живуть...

Будувалось би все житло в Києві, як у Ніконова і краще, ось це було б круто!

А Ви професійний доктор? Якщо нінконов будує таке класне житло, то чого він не зміг взяти 100% ринку?

Ні, але курс психології проходив.

Тут така справа, скажіть, в якому будинку Ви живете? Якого року будови? Панельний/цегляний. Ви хейтер Ніконова?

В мене на КРЖН квартира в моноліті 15 року, заповненя стін з блоків ковальської. Шкодую, що в 15 році не було Файни. Так би взяв.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:11

Жека79
У вас паркет в квартире где требуется увлажнитель?
Стены из чего?

FOR всеx ценителeй прекрасного - отрывок статьи из Вики за Кловский 7:
Житловий комплекс обслуговується 3-ма пасажирськими ліфтами, 4-й розібраний на запчастини для ремонту 3-х інших.
Понастроят вам тут Бурж Халифов с Федерациями если лифт не за что новый купить (кто то фотки очереди к лифтам пару лет назад выкладывал)
Ту Шапо с его бетононасосами и лестницами -
Как и по каким нормам пожаробезопастности строили небоскребы в 46-51г.г. в Москве в одном из которых я хотел купить трёху с видом на Хремль и познакомиться с Салтыковой 20 лет назад после известного фильма?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:15

  BIGor написав:
  change_pm написав:Взагалі, причини хейтерства творінь Ніконова мають корені в соціокультурному середовищі, де ці хейтери живуть...

Будувалось би все житло в Києві, як у Ніконова і краще, ось це було б круто!

А Ви професійний доктор? Якщо нінконов будує таке класне житло, то чого він не зміг взяти 100% ринку?

Денег у рынка нет столько. Он захватил средний + и верхний сегмент. Остальное оставил Оркаде и ДБК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знаю историю про Дайкин с увлажнителем от которого белым налетом покрывалась вся квартира :)
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:19

  барабашов написав:Жека79
У вас паркет в квартире где требуется увлажнитель?
Стены из чего?


Я бы не сказал что увлажнитель прям требуется, просто с ним чуть комфортнее. Раньше на другой квартире у меня был Boneco w200.
Сейчас переехал, наверно не паркет а массив, стены хз из чего, брал уже готовое с ремонтом, но думаю из чего то хорошего :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:59

  striped написав:Знаю историю про Дайкин с увлажнителем от которого белым налетом покрывалась вся квартира :)

увлажнитель, ИМХО, отдельная тема и отдельный девайс. Водичку туда только дистиллят лить
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:06

  airmax78 написав:Мечтаю чтобы на Кловском построили здание, хотя бы 300 метров высотой, впритык к одороблу на Кловском 7. Чтобы с любой точки Киева одоробло сливалось с цоколем нового здания и не мозолило глаза.


Кек... А что с одороблом не так? Не ты так квартиры напаривал? :mrgreen: Сначала говоришь, что высотного строительства, увы, нет по причине его дороговизны, затем обсираешь самое высокое здание Киева... Не там его построили? Ну дык логично же, что если и можно где-то в Киеве поставить высокий ценник, то это будет в центре, не так ли?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:11

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%, такой консенсус-прогноз о влиянии Сovid-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина”, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным”, — указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы — 5,8% декабрь к декабрю-2019 против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/$ против 28,85 27 грн/$.

“Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП”, — указано в документе.

При этом среди главных допущений — высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.

http://ukrrudprom.ua/news/Konsensusprog ... ya_do.html
zРадио
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