А Ви професійний доктор? Якщо нінконов будує таке класне житло, то чого він не зміг взяти 100% ринку?
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:01
А Ви професійний доктор? Якщо нінконов будує таке класне житло, то чого він не зміг взяти 100% ринку?
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:02
Модель с увлажнителем - вы про эту Daikin MCK75J ?? Это просто бомба.
Если про эту, то это просто аццкая штуковина, у двоих знакомых такая, говорят что непонимают как раньше без неё жили вообще. Причём один очень сильный сезонный аллергик, а эта штука такое творит что он даже не чихает.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09
Ні, але курс психології проходив.
Тут така справа, скажіть, в якому будинку Ви живете? Якого року будови? Панельний/цегляний. Ви хейтер Ніконова?
В мене на КРЖН квартира в моноліті 15 року, заповненя стін з блоків ковальської. Шкодую, що в 15 році не було Файни. Так би взяв.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:11
Жека79
У вас паркет в квартире где требуется увлажнитель?
Стены из чего?
FOR всеx ценителeй прекрасного - отрывок статьи из Вики за Кловский 7:
Житловий комплекс обслуговується 3-ма пасажирськими ліфтами, 4-й розібраний на запчастини для ремонту 3-х інших.
Понастроят вам тут Бурж Халифов с Федерациями если лифт не за что новый купить (кто то фотки очереди к лифтам пару лет назад выкладывал)
Ту Шапо с его бетононасосами и лестницами -
Как и по каким нормам пожаробезопастности строили небоскребы в 46-51г.г. в Москве в одном из которых я хотел купить трёху с видом на Хремль и познакомиться с Салтыковой 20 лет назад после известного фильма?
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:15
Денег у рынка нет столько. Он захватил средний + и верхний сегмент. Остальное оставил Оркаде и ДБК.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знаю историю про Дайкин с увлажнителем от которого белым налетом покрывалась вся квартира
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:19
Я бы не сказал что увлажнитель прям требуется, просто с ним чуть комфортнее. Раньше на другой квартире у меня был Boneco w200.
Сейчас переехал, наверно не паркет а массив, стены хз из чего, брал уже готовое с ремонтом, но думаю из чего то хорошего
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:59
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:06
Кек... А что с одороблом не так? Не ты так квартиры напаривал? Сначала говоришь, что высотного строительства, увы, нет по причине его дороговизны, затем обсираешь самое высокое здание Киева... Не там его построили? Ну дык логично же, что если и можно где-то в Киеве поставить высокий ценник, то это будет в центре, не так ли?
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:11
Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%, такой консенсус-прогноз о влиянии Сovid-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина”, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным”, — указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.
Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы — 5,8% декабрь к декабрю-2019 против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/$ против 28,85 27 грн/$.
“Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП”, — указано в документе.
При этом среди главных допущений — высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.
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