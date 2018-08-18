Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%, такой консенсус-прогноз о влиянии Сovid-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина”, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным”, — указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.
Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы — 5,8% декабрь к декабрю-2019 против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/$ против 28,85 27 грн/$.
“Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП”, — указано в документе.
При этом среди главных допущений — высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.
Не могу понять, как так можно существовать. В 2008-2009 было падение в Украине намного больше чем в Европе, в противовес некоторые страны даже росли (Польша). В 2014-2015 двукратное падение, в Европе рост. В 2020 падение опять глубже чем в Европе.
Здраствуй досочки и забитые окна.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )