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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5000500150025003

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:19

  zРадио написав:Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%, такой консенсус-прогноз о влиянии Сovid-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина”, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным”, — указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы — 5,8% декабрь к декабрю-2019 против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/$ против 28,85 27 грн/$.

“Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП”, — указано в документе.

При этом среди главных допущений — высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.

http://ukrrudprom.ua/news/Konsensusprog ... ya_do.html


Не могу понять, как так можно существовать.
В 2008-2009 было падение в Украине намного больше чем в Европе, в противовес некоторые страны даже росли (Польша).
В 2014-2015 двукратное падение, в Европе рост.
В 2020 падение опять глубже чем в Европе.

Здраствуй досочки и забитые окна. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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