Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%, такой консенсус-прогноз о влиянии Сovid-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина”, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным”, — указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.
Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы — 5,8% декабрь к декабрю-2019 против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/$ против 28,85 27 грн/$.
“Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП”, — указано в документе.
При этом среди главных допущений — высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.
Не могу понять, как так можно существовать. В 2008-2009 было падение в Украине намного больше чем в Европе, в противовес некоторые страны даже росли (Польша). В 2014-2015 двукратное падение, в Европе рост. В 2020 падение опять глубже чем в Европе.
Здраствуй досочки и забитые окна.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:Мечтаю чтобы на Кловском построили здание, хотя бы 300 метров высотой, впритык к одороблу на Кловском 7. Чтобы с любой точки Киева одоробло сливалось с цоколем нового здания и не мозолило глаза.
Кек... А что с одороблом не так? Не ты так квартиры напаривал? Сначала говоришь, что высотного строительства, увы, нет по причине его дороговизны, затем обсираешь самое высокое здание Киева... Не там его построили? Ну дык логично же, что если и можно где-то в Киеве поставить высокий ценник, то это будет в центре, не так ли?
Ты не понимаешь потому что у тебя нет вкуса. С одороблом не так все. Но самое главное, это то, что это одоробло. Парус - тоже не бриллиант, но рвотных рефлексов не вызывает. А одоробло вызывает у меня только одно желание: взорвать его нах.
hume написав:Я от вас слышу только критику. 1. Речь не о Кличко 2. Речь о Никонове как о президенте компании которая вывела жилищное строительство на новый уровень. Речь не только об архитектуре, а в общем о концепции жилого строительства.
Расскажите что конкретно вам не нравится в концепции жилого строительства от КАНа. Давайте обсудим.
Приведите примеры других комплексов, естественно за границей, которые вы считаете комплексами мирового уровня. Чтоб хоть какая то дискуссия получилась. Так как плюсы строительства от КАНа мы отметили, и их оказалось много. Но вот ряд форумчан просто говорят -КАН это гвно, а Никонов ещё большее гвно потому, что создал кан и строит не как все. Интересны минусы комплексов от кан.
Вы совершили покупку и теперь пытаетесь найти подтверждение своему поступку, что это было правильно. Это человеческая психология – это нормально. Только Никонова надо слушать не раскрыв рот, а внимательно. Какой комплекс европейского уровня? Вы просили пример в противовес – я Вам отправлю в личку если хотите, чтобы не было рекламой и не быть голословным. Файна нервно курит в стороне. Это словно сравнивать Оушен с Фуршетом. Да, вероятно, в Украине Никонов строит лучшее и видя это становится ещё более грустно от осознания в каком г@вне мы живём. Послушайте Никонова и Вы поймёте, что полпали в ловушку. Школа – платная (обошлась 8 млн.) Если каждый родитель будет платить 2000$ в год, то отобьётся за 5 лет, но думаю раньше т.к. и там есть нюансы … (P.S. В Парковом, на Воскресенке (!) садик стоил 6000 грн. В месяц. Мне даже сложно представить сколько будет стоить садит в Юните) Первые этажи не продаются – это полная монополия. Сделают 1 продуктовый на 3000 человек, 2 парикмахерских, 1 фитнес, 1 садик, 1 школа …. И будете Вы платить ЗА ВСЁ по тем ценам, которые нарисуют, включая обслуживание УК. И кстати, Вы не сможете поменять УК т.к. должны понимать, что вся инфраструктура комплекса – это карманы одного пиджака. Начнёте поднимать бунт и организовывать смену УК – можете сразу ребёнка забирать из школы и т.д. Это система, которая за счёт замкнутости и того что в одном месте собраны обеспеченные люди, будете генерить Никонову на 30-40% больше, чем простые объекты и на 100% если всё это сдать в аренду другим людям. Вы купили себе место в рабстве, т.е. выбор без выбора.
P.S. Кстати, о некоторых вещах от Никонова странно слышать. '’Сделаем барбекю и люди будут счастливы …'' Совсем дурак? Как только сделает барбекю (надеюсь хватит ума не стационарное, а то потом жалко ломать) так начнутся жалобы в УК от вечного дыма в окна, от пьяных компаний, гуляющих до утра, потерявшие контроль времени и совесть. Это постоянные конфликтные ситуации периодически перерастающие … Да, от этого отказались все комплексы и этого действительно нет в Европе (может он это имел ввиду утверждая, что ничего подобного нет в Европе?!)
shapo написав:Сразу чувствуется знаток строительных технологий. Из всех проблем высотного строительства геодезия,оказывается, самая животрепещущая. Бетононасосы в Киеве есть для подъема смеси на такую высоту? У нас на сегодняшний день норм нет для зданий выше 100м,требуется научное сопровождение. Я уже не говорю о такой мелочи как что даже для нынешних 34 этажек Киева нет пожарных машин соответствующей высоты
hume написав: В Киеве масса зданий свыше 100 метров, так что как то-это утверждается.
Да-да, Киев это почти Гонконг. https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... i-ukr.html В концепции гражданской защиты столицы на 2017-2019 год говорится, что в последние годы в Киеве появилось много зданий, которые существенно превышают 90-метровую отметку – в столице уже функционируют минимум 7 зданий высотой более 74 метров. На Позняках есть 38-этажные дома высотой 128 метров. Киевский апелляционный суд имеет высоту 127 метров, бизнес-центр "Парус" – более 130 метров, а торгово-развлекательный центр Gulliver – 141 метр.
hume написав: А скорее всего нормы есть, просто вы не знаете, тк давно к строительству отношения не имеете.
Вы абсолютно правы т.к. последние 8 месяцев не работаю по личным причинам и боязни китайской заразы и поэтому безнадежно отстал уйдя с последней презренной должности инженера технадзора зданий с последствиями категории СС3. Из мне известных норм . https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/v_ ... 1-1-0-1855 ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДБН Висотні будівлі застосовують для проектування та будівництва висотних житлових будинків і громадських будівель (далі – висотних будівель) з умовною висотою понад 73,5 м відповідно до ДБН В.1.1-7, в тому числі житлових будинків висотою до 100 м включно та громадських будівель висотою до 150 м включно. Правда, вряд ли им еще кто-то пользовался , применялся в основном тот же ДБН 2009г. Т.к. вы не только член фан-клуба Никонова,но и знаток украинских строительных норм, то не откроете мне, безнадежно отставшему, какими нормами сейчас все пользуются - от проектировщков и экспертов до прорабов и технадзоров – украинскими, советскими или европейскими?
hume написав: Бетононасос? это шутка? Бетононасосы появится сразу через месяц после того как будет выдано разрешение..
Да-да, все можно купить, и бетонанососы, и американских и английских архитекторов с немецкими инженерами, и пакистанских или лучше китайских рабочих, вот только для этого нужно быть Дубаем или Кувейтом, а не нищей Украиной где не только инструмент и механизмы давно не делают, но и отечественной нормальной опалубки нет.
hume написав: Пож машины? серьезно? Что это за пож машина для небоскреба?)
хотя вот, какой то рфский мчсник рассказывает, я так понял только та сторона для вас аргумент
И техника, и оборудование у нас имеются. Личный состав проходит соответствующие тренировки. Но что касается небоскребов, существуют технические проблемы. У нас есть лишь 50-метровые лестницы, которые достают до 17-го этажа. Сейчас к нам пришли два телескопических подъемника, купленные за счет средств города, длиной 72 метра – это 22–25-й этаж. На сегодняшний день это максимум, что может предложить мировая индустрия. Но это эксклюзивная техника, которой и в Европе-то штуки три всего.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... i-ukr.html Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации в Киеве Андрей Колодий в прошлом году сообщал , что в столице на круглосуточном дежурства находится около 90 единиц техники. Из них 19 специализированных автомобилей – автолестницы и автоколенчатые подъемники, которые применяются для тушения пожаров в высотных зданиях, а по расчетам нужно не менее 26 таких машин. В Киеве сейчас есть только две супервысотные единицы техники: автоколенчатый подъемник и автолестница высотой до 90 метров (высота около 25 этажей) известной финской фирмы Bronto SkayLift. (Кстати, компании Bronto принадлежит рекорд высоты среди телескопических подъемников. Их телескопический подъемник Bronto Skylift F112HLA, способен поднять пожарных на высоту до 112 метров. Рекорд и в том, что платформа может находиться на высоте 90 метров при вылете стрелы в сторону на 25 метров. Причем время установки высотного доступа у этого подъемника не превышает 30-40 секунд. Стоимость такой техники может превышать 2 млн
shapo написав:А где серьезные объекты строят без амбиций и денег заказчика? В упомянутых мной Астане, Бвку, Москве разве по-другому? Поэтому друг Никонова Кличко и должен уйти в небытие что не привлек никого из инвесторов за время каденции.
hume написав: При чем здесь друг никонова Кличко. Начали за жилое строительство а пришли опять к кличко. Амбициозные проекты появятся когда инвесторы смогут отбиться с профитом, а по 15 куе квадрат, к сожалению, в Киеве ничего не продать.
Когда нет денег привлекают другими методами. Часть людей которые голосовали за него повелись на то что он благодаря побитому известному в мире лицу как раз и привлечет инвесторов
hume написав: ПСЕсли вы всерьёз считаете, что есть жилые дома с похожей инфраструктурой и набором услуг как в тетрисе приведите пример пожалуйста, а то только критиковать и сомневаться можете.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gated_community#Features Gated community Единственная проблема о которой проговорился Никонов в интервью назвав советскую застройку будущими гетто ее расположение в центре Киева и др. городов. Поэтому и появляются уже 10 лет вбросы о переселении жителей этих районов туда где и положено жить жителям будущих украинских фавелл.
hume написав: ПС спор прекращаю, рынок сам расставил по местам. Инвесторы голосуют па 1300 за окружной.
Во как, кризис еще только начался, а все уже проголосовали.
Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Хомякоид написав: В 2014-2015 двукратное падение, в Европе рост.
Двукратного падения тогда не было. Реальный ВВП упал на 15% за 2 года. В долларах, да, проседал вдвое, но всего один квартал (1-й кв. 2015-го), когда курс доллара доходил до 42.
На самом деле падение реального ВВП вдвое - это событие аля горячая война на всей территории.
Хомякоид написав:В 2020 падение опять глубже чем в Европе.
В этот раз Европа упадет так же сильно, как мы. А мировой ВВП "вытаскивают" китайцы, которые ниже нуля отработали всего 1 квартал и восстанавливаютюся
Но где Китай, а где остальные, включая нас - вот наглядная демонстрация того, как чувствуют себя разные рынки. V-образное восстановление - только у Поднебесной, и то смазанное. Все остальные, и развитые и развивающиеся, пойдут в лучшем случае по U сценарию, в худшем по W или вообще L.
hume написав:Я от вас слышу только критику. 1. Речь не о Кличко 2. Речь о Никонове как о президенте компании которая вывела жилищное строительство на новый уровень. Речь не только об архитектуре, а в общем о концепции жилого строительства.
Расскажите что конкретно вам не нравится в концепции жилого строительства от КАНа. Давайте обсудим.
Приведите примеры других комплексов, естественно за границей, которые вы считаете комплексами мирового уровня. Чтоб хоть какая то дискуссия получилась. Так как плюсы строительства от КАНа мы отметили, и их оказалось много. Но вот ряд форумчан просто говорят -КАН это гвно, а Никонов ещё большее гвно потому, что создал кан и строит не как все. Интересны минусы комплексов от кан.
Вы совершили покупку и теперь пытаетесь найти подтверждение своему поступку, что это было правильно. Это человеческая психология – это нормально.
hume купил лучшее в этом сегменте за эти деньги на сегодняшний день - чего ему себя в чем-то убеждать? Не нравится инфраструктура от КАН - никто не заставляет ей пользоваться: можно ходить в другие магазины, школы, детсады. Будет жильцов напрягать барбекю - пожалуются в УК - не будет барбекю. Принципиальная разница с другими застройщиками: есть куда жаловаться и откуда ждать помощи.
Richi написав:.. Да, вероятно, в Украине Никонов строит лучшее и видя это становится ещё более грустно от осознания в каком г@вне мы живём. ..
Год назад Никонов лично(!!) был моим единственным конкурентом на исследования в СЭС. В лаборатории тупо валялись выбитые куски штукатурки и какого-то белого кирпича (я не разбираюсь). И части какой-то мебели - так понял, что некоторые его комплексы меблируются - по качеству изготовления мебели, правда сразу понял, что подрядчик говно. Все это тестировалось исключительно на добровольных основаниях, так же как и я. В этом смысле чуваку риспект. В лаборатории он постоянный клиент
Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.
Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции. Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.