Додано: Вів 11 сер, 2020 11:42

shapo написав: Сразу чувствуется знаток строительных технологий.

Из всех проблем высотного строительства геодезия,оказывается, самая животрепещущая.

Бетононасосы в Киеве есть для подъема смеси на такую высоту?

У нас на сегодняшний день норм нет для зданий выше 100м,требуется научное сопровождение.

Я уже не говорю о такой мелочи как что даже для нынешних 34 этажек Киева нет пожарных машин соответствующей высоты Сразу чувствуется знаток строительных технологий.Из всех проблем высотного строительства геодезия,оказывается, самая животрепещущая.Бетононасосы в Киеве есть для подъема смеси на такую высоту?У нас на сегодняшний день норм нет для зданий выше 100м,требуется научное сопровождение.Я уже не говорю о такой мелочи как что даже для нынешних 34 этажек Киева нет пожарных машин соответствующей высоты

hume написав: В Киеве масса зданий свыше 100 метров, так что как то-это утверждается. В Киеве масса зданий свыше 100 метров, так что как то-это утверждается.

hume написав: А скорее всего нормы есть, просто вы не знаете, тк давно к строительству отношения не имеете. А скорее всего нормы есть, просто вы не знаете, тк давно к строительству отношения не имеете.

hume написав: Бетононасос? это шутка? Бетононасосы появится сразу через месяц после того как будет выдано разрешение.. Бетононасос? это шутка? Бетононасосы появится сразу через месяц после того как будет выдано разрешение..

hume написав: Пож машины? серьезно? Что это за пож машина для небоскреба?) Пож машины? серьезно? Что это за пож машина для небоскреба?)

И техника, и оборудование у нас имеются. Личный состав проходит соответствующие тренировки. Но что касается небоскребов, существуют технические проблемы. У нас есть лишь 50-метровые лестницы, которые достают до 17-го этажа. Сейчас к нам пришли два телескопических подъемника, купленные за счет средств города, длиной 72 метра – это 22–25-й этаж. На сегодняшний день это максимум, что может предложить мировая индустрия. Но это эксклюзивная техника, которой и в Европе-то штуки три всего.

shapo написав: А где серьезные объекты строят без амбиций и денег заказчика? В упомянутых мной Астане, Бвку, Москве разве по-другому?

Поэтому друг Никонова Кличко и должен уйти в небытие что не привлек никого из инвесторов за время каденции. А где серьезные объекты строят без амбиций и денег заказчика? В упомянутых мной Астане, Бвку, Москве разве по-другому?Поэтому друг Никонова Кличко и должен уйти в небытие что не привлек никого из инвесторов за время каденции.

hume написав: При чем здесь друг никонова Кличко. Начали за жилое строительство а пришли опять к кличко. Амбициозные проекты появятся когда инвесторы смогут отбиться с профитом, а по 15 куе квадрат, к сожалению, в Киеве ничего не продать. При чем здесь друг никонова Кличко. Начали за жилое строительство а пришли опять к кличко. Амбициозные проекты появятся когда инвесторы смогут отбиться с профитом, а по 15 куе квадрат, к сожалению, в Киеве ничего не продать.

hume написав: ПСЕсли вы всерьёз считаете, что есть жилые дома с похожей инфраструктурой и набором услуг как в тетрисе приведите пример пожалуйста, а то только критиковать и сомневаться можете. ПСЕсли вы всерьёз считаете, что есть жилые дома с похожей инфраструктурой и набором услуг как в тетрисе приведите пример пожалуйста, а то только критиковать и сомневаться можете.

hume написав: ПС

спор прекращаю, рынок сам расставил по местам. Инвесторы голосуют па 1300 за окружной. ПСспор прекращаю, рынок сам расставил по местам. Инвесторы голосуют па 1300 за окружной.

Да-да, Киев это почти Гонконг.В концепции гражданской защиты столицы на 2017-2019 год говорится, что в последние годы в Киеве появилось много зданий, которые существенно превышают 90-метровую отметку – в столице уже функционируют минимум 7 зданий высотой более 74 метров. На Позняках есть 38-этажные дома высотой 128 метров. Киевский апелляционный суд имеет высоту 127 метров, бизнес-центр "Парус" – более 130 метров, а торгово-развлекательный центр Gulliver – 141 метр.Вы абсолютно правы т.к. последние 8 месяцев не работаю по личным причинам и боязни китайской заразы и поэтому безнадежно отстал уйдя с последней презренной должности инженера технадзора зданий с последствиями категории СС3. Из мне известных норм .ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положенняСФЕРА ЗАСТОСУВАННЯДБН Висотні будівлі застосовують для проектування та будівництва висотних житлових будинків і громадських будівель (далі – висотних будівель) з умовною висотою понад 73,5 м відповідно до ДБН В.1.1-7, в тому числім включно.Правда, вряд ли им еще кто-то пользовался , применялся в основном тот же ДБН 2009г.Т.к. вы не только член фан-клуба Никонова,но и знаток украинских строительных норм, то не откроете мне, безнадежно отставшему, какими нормами сейчас все пользуются - от проектировщков и экспертов до прорабов и технадзоров – украинскими, советскими или европейскими?Да-да, все можно купить, и бетонанососы, и американских и английских архитекторов с немецкими инженерами, и пакистанских или лучше китайских рабочих, вот только для этого нужно быть Дубаем или Кувейтом, а не нищей Украиной где не только инструмент и механизмы давно не делают, но и отечественной нормальной опалубки нет.хотя вот, какой то рфский мчсник рассказывает, я так понял только та сторона для вас аргументНачальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации в Киеве Андрей Колодий в прошлом году сообщал , что в столице на круглосуточном дежурства находится около 90 единиц техники. Из них 19 специализированных автомобилей – автолестницы и автоколенчатые подъемники, которые применяются для тушения пожаров в высотных зданиях, а по расчетам нужно не менее 26 таких машин. В Киеве сейчас есть только две супервысотные единицы техники: автоколенчатый подъемник и автолестница высотой до 90 метров (высота около 25 этажей) известной финской фирмы Bronto SkayLift.(Кстати, компании Bronto принадлежит рекорд высоты среди телескопических подъемников. Их телескопический подъемник Bronto Skylift F112HLA, способен поднять пожарных на высоту до 112 метров. Рекорд и в том, что платформа может находиться на высоте 90 метров при вылете стрелы в сторону на 25 метров. Причем время установки высотного доступа у этого подъемника не превышает 30-40 секунд. Стоимость такой техники может превышать 2 млнКогда нет денег привлекают другими методами. Часть людей которые голосовали за него повелись на то что он благодаря побитому известному в мире лицу как раз и привлечет инвесторовGated communityЕдинственная проблема о которой проговорился Никонов в интервью назвав советскую застройку будущими гетто ее расположение в центре Киева и др. городов. Поэтому и появляются уже 10 лет вбросы о переселении жителей этих районов туда где и положено жить жителям будущих украинских фавелл.Во как, кризис еще только начался, а все уже проголосовали.