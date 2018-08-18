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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5002500350045005>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:56

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Взагалі, причини хейтерства творінь Ніконова мають корені в соціокультурному середовищі, де ці хейтери живуть...

Будувалось би все житло в Києві, як у Ніконова і краще, ось це було б круто!

А Ви професійний доктор? Якщо нінконов будує таке класне житло, то чого він не зміг взяти 100% ринку?

Ні, але курс психології проходив.

Тут така справа, скажіть, в якому будинку Ви живете? Якого року будови? Панельний/цегляний. Ви хейтер Ніконова?

В мене на КРЖН квартира в моноліті 15 року, заповненя стін з блоків ковальської. Шкодую, що в 15 році не було Файни. Так би взяв.

По порядку:
Живу в хрущі років 60-х побудови, цегляні стіни.
На рахунок ніконова - я не хейтер, але його ідеї не здійсненні ні в Києві ні в Україні. Не той рівень достатку у людей. Ви ж самі знаєте про 200 000 грн в місяць про школу та дитсадок. Мало того, погугліть як він дістав землю під файна-тауном і за скільки грошей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:56

  airmax78 написав:Ты не понимаешь потому что у тебя нет вкуса. С одороблом не так все. Но самое главное, это то, что это одоробло. Парус - тоже не бриллиант, но рвотных рефлексов не вызывает. А одоробло вызывает у меня только одно желание: взорвать его нах.


Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:00

  Richi написав:
  Жека79 написав:Richi

Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.

Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.
Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.

За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:03

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ты не понимаешь потому что у тебя нет вкуса. С одороблом не так все. Но самое главное, это то, что это одоробло. Парус - тоже не бриллиант, но рвотных рефлексов не вызывает. А одоробло вызывает у меня только одно желание: взорвать его нах.


Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза

Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:07

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза

Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.


Если не секрет на архитектурном факультете какого вуза вам его привили?
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:11

  airmax78 написав:Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.


Ну если ты такой категоричный, то и ладно... у меня нет вкуса, а у тебя - мозгов. На том и порешили :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:13

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза

Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.


Если не секрет на архитектурном факультете какого вуза вам его привили?

Те, кому прививали на архитектурном факультете - как раз и построили одоробло на Кловском, 7 и тьму прочего дерьма по всему Киеву.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:15

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.


Ну если ты такой категоричный, то и ладно... у меня нет вкуса, а у тебя - мозгов. На том и порешили :mrgreen:

Протестировать на наличие мозгов также просто как и на отсутствие вкуса. Но, не расстраивайся. Ты в этой стране в большинстве.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максимка может передернуть на несбывшуюся мечту - https://www.the-village.com.ua/village/ ... mu-ostrovi
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:19

  airmax78 написав:Протестировать на наличие мозгов также просто как и на отсутствие вкуса. Но, не расстраивайся. Ты в этой стране в большинстве.


Тесты на наличие архитектурного вкуса не раскроете?
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