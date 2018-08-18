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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:56
change_pm написав: BIGor написав:
А Ви професійний доктор
change_pm написав:
Взагалі, причини хейтерства творінь Ніконова мають корені в соціокультурному середовищі, де ці хейтери живуть...
Будувалось би все житло в Києві, як у Ніконова і краще, ось це було б круто!
? Якщо нінконов будує таке класне житло, то чого він не зміг взяти 100% ринку?
Ні, але курс психології проходив.
Тут така справа, скажіть, в якому будинку Ви живете? Якого року будови? Панельний/цегляний. Ви хейтер Ніконова?
В мене на КРЖН квартира в моноліті 15 року, заповненя стін з блоків ковальської. Шкодую, що в 15 році не було Файни. Так би взяв.
По порядку:
Живу в хрущі років 60-х побудови, цегляні стіни.
На рахунок ніконова - я не хейтер, але його ідеї не здійсненні ні в Києві ні в Україні. Не той рівень достатку у людей. Ви ж самі знаєте про 200 000 грн в місяць про школу та дитсадок. Мало того, погугліть як він дістав землю під файна-тауном і за скільки грошей.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:56
airmax78 написав:
Ты не понимаешь потому что у тебя нет вкуса. С одороблом не так все. Но самое главное, это то, что это одоробло. Парус - тоже не бриллиант, но рвотных рефлексов не вызывает. А одоробло вызывает у меня только одно желание: взорвать его нах.
Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:00
Richi написав: Жека79 написав:Richi
Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.
Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.
Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.
За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:03
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты не понимаешь потому что у тебя нет вкуса. С одороблом не так все. Но самое главное, это то, что это одоробло. Парус - тоже не бриллиант, но рвотных рефлексов не вызывает. А одоробло вызывает у меня только одно желание: взорвать его нах.
Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза
Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:07
airmax78 написав: zРадио написав:
Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза
Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.
Если не секрет на архитектурном факультете какого вуза вам его привили?
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:11
airmax78 написав:
Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.
Ну если ты такой категоричный, то и ладно... у меня нет вкуса, а у тебя - мозгов. На том и порешили
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:13
shapo написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Ой-ей-ей. Да если так подходить, то весь Киев - это город одоробл. Я не вижу, чем кловское одоробло принципиально хуже мариинского, или какого-нибудь Печерск-Плаза
Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.
Если не секрет на архитектурном факультете какого вуза вам его привили?
Те, кому прививали на архитектурном факультете - как раз и построили одоробло на Кловском, 7 и тьму прочего дерьма по всему Киеву.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:15
zРадио написав: airmax78 написав:
Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.
Ну если ты такой категоричный, то и ладно... у меня нет вкуса, а у тебя - мозгов. На том и порешили
Протестировать на наличие мозгов также просто как и на отсутствие вкуса. Но, не расстраивайся. Ты в этой стране в большинстве.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:19
airmax78 написав:
Протестировать на наличие мозгов также просто как и на отсутствие вкуса. Но, не расстраивайся. Ты в этой стране в большинстве.
Тесты на наличие архитектурного вкуса не раскроете?
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