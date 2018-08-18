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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:20
airmax78 написав:
Ты в этой стране в большинстве.
Ага, оно и видно... особенно по этой ветке. Остракизм в его лучших традициях
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:21
airmax78 написав: Richi написав:
Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.
Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.
За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории.
Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе? За то, что ему создали условия убрав конкурентов? Ну так себе сервис. Максим, у меня в жизни бизнес, в котором люди с благодарностью отдают свои деньги и я от этого получаю кайф. А когда нагибают и ещё это представляют это, как сервис – меня выворачивает.
P.S. Если бы Никонов заботился о комфорте людей – он бы продал все коммерческие помещения и конкуренция выровняла цены и сервис. Он же создал для себя источник постоянного дохода, его право, но зачем тогда весь этот пафос и речи о великом и прекрасном?
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Richi
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:24
Для подобных страдальцев есть эконом-вариант - неделька в буковельском Рэдиссоне. Там тоже ванны с панорамой в комнату. Хотя и выходных достаточно, чтобы понять тупость идеи
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:29
Richi написав: airmax78 написав: Richi написав:
Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.
Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.
За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории.
Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе? За то, что ему создали условия убрав конкурентов? Ну так себе сервис. Максим, у меня в жизни бизнес, в котором люди с благодарностью отдают свои деньги и я от этого получаю кайф. А когда нагибают и ещё это представляют это, как сервис – меня выворачивает.
P.S. Если бы Никонов заботился о комфорте людей – он бы продал все коммерческие помещения и конкуренция выровняла цены и сервис. Он же создал для себя источник постоянного дохода, его право, но зачем тогда весь этот пафос и речи о великом и прекрасном?
Если он продаст все коммерческие помещения, то в его комплексах может начаться хаос и он с этим уже ничего сделать не сможет. Кто-то захочет сдать под наливайку, кто-то - под HUMANA, и т.п. Он выбрал схему по которой он максимально контролирует то, что происходит в комплексе на нулевом уровне. Респект ему и уважуха за это.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:34
https://news.finance.ua/ua/news/-/476256/vartist-rekonstruktsiyi-stolychnogo-shulyavskogo-mostu-zrosla-do-dvoh-milyardiv-gryven
самий луччий мер!
У жовтні 2019 року вартість мосту зросла з 600 мільйонів до одного мільярда. Міський голова Віталій Кличко пояснив збільшення витрат необхідністю переносити колектор і теплову мережу. За його словами, одразу передбачити додаткові роботи на прилеглих територіях було неможливо.
У лютому 2020 року у КМДА заявили, що вартість будівництва мосту може знову зрости на 700 мільйонів.
Відповідно до експертизи проєкту у березні 2020 року, яка є в розпорядженні Руху ЧЕСНО, вартість робіт наблизилася вже до двох мільярдів гривень.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:37
flyman написав:
Відповідно до експертизи проєкту у березні 2020 року, яка є в розпорядженні Руху ЧЕСНО, вартість робіт наблизилася вже до двох мільярдів гривень.[/i]
За эти деньги в мире строятся мосты, соответствующие по длине и сложности Дарницкому
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:44
zРадио написав:
За эти деньги в мире строятся мосты
flyman написав:
Відповідно до експертизи проєкту у березні 2020 року, яка є в розпорядженні Руху ЧЕСНО, вартість робіт наблизилася вже до двох мільярдів гривень.[/i]
, соответствующие по длине и сложности Дарницкому
Тю, та то вони ЛОСІ!
В Україні за ці грощі, і міст будується, і квартирки на 100+ квадратів в ТТ, і німецький автопром підтримується, і швейцарські виробники годинників
Так не кожен може
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