Додано: Вів 11 сер, 2020 12:21

airmax78 написав: Richi написав: Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.

Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом. Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.

За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории. За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории.

Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе? За то, что ему создали условия убрав конкурентов? Ну так себе сервис. Максим, у меня в жизни бизнес, в котором люди с благодарностью отдают свои деньги и я от этого получаю кайф. А когда нагибают и ещё это представляют это, как сервис – меня выворачивает.P.S. Если бы Никонов заботился о комфорте людей – он бы продал все коммерческие помещения и конкуренция выровняла цены и сервис. Он же создал для себя источник постоянного дохода, его право, но зачем тогда весь этот пафос и речи о великом и прекрасном?