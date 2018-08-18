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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5002500350045005

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:20

  airmax78 написав:Ты в этой стране в большинстве.


Ага, оно и видно... особенно по этой ветке. Остракизм в его лучших традициях
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:21

  airmax78 написав:
  Richi написав:Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.
Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.

За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории.

Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе? За то, что ему создали условия убрав конкурентов? Ну так себе сервис. Максим, у меня в жизни бизнес, в котором люди с благодарностью отдают свои деньги и я от этого получаю кайф. А когда нагибают и ещё это представляют это, как сервис – меня выворачивает.

P.S. Если бы Никонов заботился о комфорте людей – он бы продал все коммерческие помещения и конкуренция выровняла цены и сервис. Он же создал для себя источник постоянного дохода, его право, но зачем тогда весь этот пафос и речи о великом и прекрасном?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:24

  striped написав:Максимка может передернуть на несбывшуюся мечту - https://www.the-village.com.ua/village/ ... mu-ostrovi


Для подобных страдальцев есть эконом-вариант - неделька в буковельском Рэдиссоне. Там тоже ванны с панорамой в комнату. Хотя и выходных достаточно, чтобы понять тупость идеи :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:29

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  Richi написав:Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Не обманывайте себя. Конечно Вы можете и в другом магазине покупать продукты, но рано или поздно придётся зайти по надобности в ближайший и заплатить в 2 раза больше лишь потому, что он единственный и работает по праву сильного - Никонова, без конкуренции.
Он же позиционирует что создаёт прекрасные условия для жизни, что всё рядом и это комфортно. Вот забывает сказать, что уровень комфорта определяется не конкуренцией, а его пониманием и желанием. Бесит, что это всё преподносится под благородным соусом.

За комфорт надо платить - вы этого не знали? Какие претензии к Никонову? Он дает людям выбор. Не нравится ФТ - есть отличный комплекс "Навигатор" - там и со школой и с детсадом и с магазинами будет все заипись. И не 3000 квартир, а 6000 квартир на такой же территории.

Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе? За то, что ему создали условия убрав конкурентов? Ну так себе сервис. Максим, у меня в жизни бизнес, в котором люди с благодарностью отдают свои деньги и я от этого получаю кайф. А когда нагибают и ещё это представляют это, как сервис – меня выворачивает.

P.S. Если бы Никонов заботился о комфорте людей – он бы продал все коммерческие помещения и конкуренция выровняла цены и сервис. Он же создал для себя источник постоянного дохода, его право, но зачем тогда весь этот пафос и речи о великом и прекрасном?

Если он продаст все коммерческие помещения, то в его комплексах может начаться хаос и он с этим уже ничего сделать не сможет. Кто-то захочет сдать под наливайку, кто-то - под HUMANA, и т.п. Он выбрал схему по которой он максимально контролирует то, что происходит в комплексе на нулевом уровне. Респект ему и уважуха за это.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/476256/vartist-rekonstruktsiyi-stolychnogo-shulyavskogo-mostu-zrosla-do-dvoh-milyardiv-gryven
самий луччий мер!

У жовтні 2019 року вартість мосту зросла з 600 мільйонів до одного мільярда. Міський голова Віталій Кличко пояснив збільшення витрат необхідністю переносити колектор і теплову мережу. За його словами, одразу передбачити додаткові роботи на прилеглих територіях було неможливо.

У лютому 2020 року у КМДА заявили, що вартість будівництва мосту може знову зрости на 700 мільйонів.

Відповідно до експертизи проєкту у березні 2020 року, яка є в розпорядженні Руху ЧЕСНО, вартість робіт наблизилася вже до двох мільярдів гривень.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:37

  flyman написав:Відповідно до експертизи проєкту у березні 2020 року, яка є в розпорядженні Руху ЧЕСНО, вартість робіт наблизилася вже до двох мільярдів гривень.[/i]


За эти деньги в мире строятся мосты, соответствующие по длине и сложности Дарницкому :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:44

  zРадио написав:
  flyman написав:Відповідно до експертизи проєкту у березні 2020 року, яка є в розпорядженні Руху ЧЕСНО, вартість робіт наблизилася вже до двох мільярдів гривень.[/i]


За эти деньги в мире строятся мосты, соответствующие по длине и сложности Дарницкому :evil:

Тю, та то вони ЛОСІ!

В Україні за ці грощі, і міст будується, і квартирки на 100+ квадратів в ТТ, і німецький автопром підтримується, і швейцарські виробники годинників :!:

Так не кожен може 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:01

  airmax78 написав:..
Если он продаст все коммерческие помещения, то в его комплексах может начаться хаос и он с этим уже ничего сделать не сможет. Кто-то захочет сдать под наливайку, кто-то - под HUMANA, и т.п. Он выбрал схему по которой он максимально контролирует то, что происходит в комплексе на нулевом уровне. Респект ему и уважуха за это.

можно при продаже помещения указать целевое назначение, контроль возложить на карманный ЖЕК.
Вообще, я пока не понял смысла всех наездов на Никонова, по поводу монополизации придомовых сервисов. При покупке все в курсе, какая здесь стоимость жизни. Это все равно что в ТТ нэгодовать по поводу дорогой коммуналки.
Берите в другом месте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:08

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Відповідно до експертизи проєкту у березні 2020 року, яка є в розпорядженні Руху ЧЕСНО, вартість робіт наблизилася вже до двох мільярдів гривень.[/i]


За эти деньги в мире строятся мосты, соответствующие по длине и сложности Дарницкому :evil:

Тю, та то вони ЛОСІ!

В Україні за ці грощі, і міст будується, і квартирки на 100+ квадратів в ТТ, і німецький автопром підтримується, і швейцарські виробники годинників :!:

Так не кожен може 8)


Ага, только есть одна сааавсем маленькая деталь... мост через Днепр, до середины которого, как известно, не всякая птица долетит - это немножко не мост через несчастный проспект Победы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:25

zРадио
сложно объяснять людям которые слабо понимают в инженерных сооружениях.
в одной статье Патон расказывал что мосты через Днепр гораздо сложнее в строительстве чем мосты через Неву и даже Волгу. Причин он перечислял много как я запомнил это то что Днепр обладает какими то особыми грунтами и что в русле он достаточно глубокий так же что нет возможностей постройки эстакад со стороны правого берега.
следует понимать что технологии строительства развиваются и все будет классно :)
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