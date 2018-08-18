Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.
100%. У меня возле дома масса вариантов садиков. По распределению попали без каких либо вопросов в бесплатный. Но перешли в платный, тем самым освободив место в бесплатном. Точно так же будет и со школой Никонова. Туда пойдут дети чьи родители готовы будут заплатить за образование, тем самым освободив места в обычной школе.. Кстати, подозреваю он же разрабатывает концепцию платной школы на героев Сталинграда 10-12. Разрабатывает тоже архиматика
airmax78 написав:Если он продаст все коммерческие помещения, то в его комплексах может начаться хаос и он с этим уже ничего сделать не сможет. Кто-то захочет сдать под наливайку, кто-то - под HUMANA, и т.п. Он выбрал схему по которой он максимально контролирует то, что происходит в комплексе на нулевом уровне. Респект ему и уважуха за это.
А чем наливайка или Хумана (к слову дорогой сегмент секонда) не угодила? Если они открылись по месту жительства - то это востребованные у населения данных домов услуги.
hume написав:Точно так же будет и со школой Никонова. Туда пойдут дети чьи родители готовы будут заплатить за образование, тем самым освободив места в обычной школе.
А теперь учимся считать - никонов строит комплекс условно на 10000 чел. (2 взр. и 2 детей в семье в среднем - т.е. 5000 детей) и школу (платную) на 500 чел. Посчитайте, сколько мест в бесплатной школе освободит таким образом никонов.
Richi написав: P.S. Если бы Никонов заботился о комфорте людей – он бы продал все коммерческие помещения и конкуренция выровняла цены и сервис. Он же создал для себя источник постоянного дохода, его право, но зачем тогда весь этот пафос и речи о великом и прекрасном?
С одной стороны он прав, нах ему продавать если в этом нет острой необходимости. С другой это реально хороший рычаг урегулирования наполнения нежилых этажей. Сомневаюсь что он сдаст под хостел кому нибудь. А ведь пошло бы вообще на ура.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
BIGor написав:[ А теперь учимся считать - никонов строит комплекс условно на 10000 чел. (2 взр. и 2 детей в семье в среднем - т.е. 5000 детей) и школу (платную) на 500 чел. Посчитайте, сколько мест в бесплатной школе освободит таким образом никонов.
Комплекс на 10000 человек. 5000 детей. Ты в аудите до сих пор или выгнали?
Лучше бы обсудили трэш от Риэла. ЖК грейт называется. Но очевидно и архитектура хорошая, и комплекс близкий по уровню к мировым, и пожарная техника здесь не нужна. Хотя понимаю почему она не нужна, тк если сгорит киевляне ещё и бенза подольют. Нужно написать ростислав Леонидович, чтоб съебывал со своей куетой в мисто лэва.
BIGor написав:.. Посчитайте, сколько мест в бесплатной школе освободит таким образом никонов.
нерезиновый Киев принимает понаехов в количествах заметно больших, чем может и хочет обеспечить всяческой социальной инфраструктурой. Следует отметить, что эти понаехи откуда-то понаехали и, значит, где-то в далекой черниговщине действительно высвободилось немеряно мест в бесплатных школах/садиках/больницах... Кстати, это удар под дых всевозможным поклонникам Педалика. Хрен уже с тем метро, но сколько новых государственных больниц/школ/садиков открыл Педалик? Или будем детей учить на "стеклянных" мостах, а лечить в обновленных парках?
hume написав:Лучше бы обсудили трэш от Риэла. ЖК грейт называется. Но очевидно и архитектура хорошая, и комплекс близкий по уровню к мировым, и пожарная техника здесь не нужна. Хотя понимаю почему она не нужна, тк если сгорит киевляне ещё и бенза подольют. Нужно написать ростислав Леонидович, чтоб съебывал со своей куетой в мисто лэва.