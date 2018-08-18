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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5004500550065007

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:34

  BIGor написав:hume научись считать написано 2 взрослых 2 детей в семье - 10 тыс человек всего, сколько детей будет? Считай медленно шевеля губами двоечник.

Если бы у нас на 10000 чел было 5000 детей школьного возраста, страна бы наша называлась Таджикистан. У нас, дай Бог, чтобы 1.5-2К было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:41

  airmax78 написав:..
Если бы у нас на 10000 чел было 5000 детей школьного возраста, страна бы наша называлась Таджикистан. У нас, дай Бог, чтобы 1.5-2К было.

это смотря кого детьми считать. Когда ко мне приезжают некоторые кореша с 20+ летними "детьми", начинаю задумываться, чего начал размножаться поздно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:45

Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье.
На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых.
Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%.
Не стоит также забывать о том, что вы должны иметь первоначально от 30% стоимости для взноса за квартиру, предоставить банку подтверждение официального стабильного дохода и быть готовым исправно платить тело кредита и процент за его обслуживание.
Несмотря на то что в реальности от 300 тысяч до полумиллиона украинцев могли бы стать реальными покупателями, появись у нас доступная ипотека, все ипотечные программы пока не позволяют говорить о массовом кредитовании жилого строительства.


Стоит ли сейчас брать ипотеку под 10%
https://курс.ком.юа/novost/200003-stoit ... eku-pod-10
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:49

  zРадио написав:Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье.
На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых.
Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%.
Стоит ли сейчас брать ипотеку под 10%

Если автор не различает рассрочку и ипотечный кредит, то дальше можно не читать...
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:57

  Natt написав:
  zРадио написав:Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье.
На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых.
Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%.
Стоит ли сейчас брать ипотеку под 10%

Если автор не различает рассрочку и ипотечный кредит, то дальше можно не читать...


Не занимайтесь словесным онанизмом - знаю много банкиров, называющих свои кредитные продукты, в том числе с коммуникацией %% клиентам, рассрочками. Речь в статье об ипотеке, а не финансировании застройщиков
zРадио
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  #<1 ... 5004500550065007
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