Додано: Вів 11 сер, 2020 15:45

Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье.На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых.Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%.Не стоит также забывать о том, что вы должны иметь первоначально от 30% стоимости для взноса за квартиру, предоставить банку подтверждение официального стабильного дохода и быть готовым исправно платить тело кредита и процент за его обслуживание.Несмотря на то что в реальности от 300 тысяч до полумиллиона украинцев могли бы стать реальными покупателями, появись у нас доступная ипотека, все ипотечные программы пока не позволяют говорить о массовом кредитовании жилого строительства.