Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье. На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых. Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%. Не стоит также забывать о том, что вы должны иметь первоначально от 30% стоимости для взноса за квартиру, предоставить банку подтверждение официального стабильного дохода и быть готовым исправно платить тело кредита и процент за его обслуживание. Несмотря на то что в реальности от 300 тысяч до полумиллиона украинцев могли бы стать реальными покупателями, появись у нас доступная ипотека, все ипотечные программы пока не позволяют говорить о массовом кредитовании жилого строительства.
zРадио написав:Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье. На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых. Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%. Стоит ли сейчас брать ипотеку под 10%
Если автор не различает рассрочку и ипотечный кредит, то дальше можно не читать...
zРадио написав:Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье. На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых. Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%. Стоит ли сейчас брать ипотеку под 10%
Если автор не различает рассрочку и ипотечный кредит, то дальше можно не читать...
Не занимайтесь словесным онанизмом - знаю много банкиров, называющих свои кредитные продукты, в том числе с коммуникацией %% клиентам, рассрочками. Речь в статье об ипотеке, а не финансировании застройщиков