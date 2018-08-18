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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50055006500750085009>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 161
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
30%
49
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:57

  Natt написав:
  zРадио написав:Условия, на которых сейчас покупателям предлагают квартиры в рассрочку, далеки от действительно доступных кредитов на жилье.
На самом деле, 10%, которые некоторые банки сейчас активно продвигают, – это, скорее, вынужденный маркетинговый ход для привлечения большего количества кредитуемых.
Вместе с тем эта ставка действует лишь первый год, затем она вырастает и за все последующие годы достигает 16-20%.
Стоит ли сейчас брать ипотеку под 10%

Если автор не различает рассрочку и ипотечный кредит, то дальше можно не читать...


Не занимайтесь словесным онанизмом - знаю много банкиров, называющих свои кредитные продукты, в том числе с коммуникацией %% клиентам, рассрочками. Речь в статье об ипотеке, а не финансировании застройщиков
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:06

  airmax78 написав:
  BIGor написав:hume научись считать написано 2 взрослых 2 детей в семье - 10 тыс человек всего, сколько детей будет? Считай медленно шевеля губами двоечник.

Если бы у нас на 10000 чел было 5000 детей школьного возраста, страна бы наша называлась Таджикистан. У нас, дай Бог, чтобы 1.5-2К было.

Мне кажется он и сейчас не поймёт
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:09

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Если бы у нас на 10000 чел было 5000 детей школьного возраста, страна бы наша называлась Таджикистан. У нас, дай Бог, чтобы 1.5-2К было.

это смотря кого детьми считать. Когда ко мне приезжают некоторые кореша с 20+ летними "детьми", начинаю задумываться, чего начал размножаться поздно

Такая же ситуация. Как то знакомый с сыном 25 лет объявил, чтоторять станет папой. Сейчас разница между детьми около 23 лет. От одной жены. Такие даже случаи бывают.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:19

  Долярчик написав:..
Все детально пораховано ось тут:
..

если вы не сможете по каким-то причинам (например, очередной карантин) сдать жилье, то будете попадать в пеню за просрочки и, рано или поздно, его заберут.
гениальная бизнес-модель предусматривает такие неожиданности?
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:21

  Долярчик написав:Так якраз і ГОЛОВНЕ ПРОТРИМАТИСЬ ПЕРШИЙ РІК! А далі, якщо це "інвестиційна квартира", то іпотечні платежі за Вас сплачують орендарі!
Все детально пораховано ось тут:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


И что там посчитано? В расчетах платежей по ипотеке ключевое - это прогноз UIRD. Вам тут выше уже писали, что "сладкое" предложение UIRD 12M + 2% вылилось в >20% годовых. Хотите сыграть в лотерею - играйте. Тем более, что у вас опыт пирамиды уже за плечами :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:29

  sequence написав:
  Долярчик написав:..
Все детально пораховано ось тут:
..

если вы не сможете по каким-то причинам (например, очередной карантин) сдать жилье, то будете попадать в пеню за просрочки и, рано или поздно, его заберут.
гениальная бизнес-модель предусматривает такие неожиданности?

Якщо б ви там все прочитали, то б побачили, що там все підкріплено ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, яка(якщо не буде фос-мажорів) потім перетворюється у ремонт!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:33

модель долярчика действительно работает если бы не:
застройщик обычно сдвигает срок сдачи дома
ремонт, даже под аренду , дело затяжное
банк как и застройщик обычно закладывает риски девальвации

ипотека хороша когда стабильна гривна и рынок растет
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:37

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Можете привести пару примеров того, что вы можете выделить из жилого строительства москве, Азербайджане или где то ещё. Критики в сторону кржн у вас много, и есть за что, но приведите несколько примеров того, что со свистом ушло от киевских проектов..


Не поставил Шапо + только за то что упомянул только республики б.СССР. Но истины ради - он прав. Чисто из профессионального интереса смотрел по каналам типа Дискавери об интересных архитектурных проектах - у нас такого даже близко не было. Это про Астану в первую очередь. Да, это страны с диктатурами, но ...И да, вся остальная часть страны в нищете и глинобитных мазанках. Впроем как и у нас.
Посмотрите архитектурные проекты в Нидерландах, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии.

Высокая архитектура стоит очень дорого. Не 2 куе за метр придется продавать, а 22куе за метр. В нашей стране такие проекты, пока, обречены. Поэтому просто смотрим на то, что строили Вы с Шапо все эти годы и сравниваем с тем, что строит Никонов. Понимаем разницу и закрываем этот бесполезный спор. Рынок уже все поставил на свои места. Кстати, приятно, что рынок уже созрел и понимание приходит постепенно.


То что я СТРОИЛ, как раз находится в стране с диктатурой и квадратный метр там заоблачный не только для Украины, правда, это не жилое строительство. А проекты, в которых я принимал участие в Украине - относятся к внутренним работам, но фамилии владельцев этих объектов известны всей стране и не только. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:45

Ризик - моє друге ім'я!)))

  zРадио написав:
  Долярчик написав:Так якраз і ГОЛОВНЕ ПРОТРИМАТИСЬ ПЕРШИЙ РІК! А далі, якщо це "інвестиційна квартира", то іпотечні платежі за Вас сплачують орендарі!
Все детально пораховано ось тут:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


И что там посчитано? В расчетах платежей по ипотеке ключевое - это прогноз UIRD. Вам тут выше уже писали, что "сладкое" предложение UIRD 12M + 2% вылилось в >20% годовых. Хотите сыграть в лотерею - играйте. Тем более, что у вас опыт пирамиды уже за плечами :lol:

Ну, хто не ризикує, той чужих дівчат за колінце не мацає! :mrgreen:
І, взагалі, правильно підмітили - я вже закалений пірамідою! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:модель долярчика действительно работает

Достатньо було тільки це написати і поставити крапку. :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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