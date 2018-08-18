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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5006500750085009>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 161
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
30%
49
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:53

  hume написав:
  rjkz написав:Не поставил Шапо + только за то что упомянул только республики б.СССР. Но истины ради - он прав. Чисто из профессионального интереса смотрел по каналам типа Дискавери об интересных архитектурных проектах - у нас такого даже близко не было. Это про Астану в первую очередь. Да, это страны с диктатурами, но ...И да, вся остальная часть страны в нищете и глинобитных мазанках. Впроем как и у нас.
Посмотрите архитектурные проекты в Нидерландах, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии.

Вы все как минимум странные. Я говорю покажите мне жилое строительство за границей, а мне рассказывают чуть ли не об общественных пространствах, отелях с лодками на крышах, москва сити и тд и говорят смотреть туда.
ЛЯдь, во всём мире комфортное жильё строится в виде низкоэтажных жилых комплексов (кроме инд строительства). У нас, наконец таки, кто-то тоже начал строить в таком формате и всё равно не так.Потому что москва сити вот это уровень и вообще москва сити круче комфорт тауна


1.Про мацква-сити не я писал. Но по ящику наткнулся на очень интересный жилой дом (низкоэтажный). Включил не с начала, поэтому когда в конце сказали что подмосковье - не поверил ушам. Европейский архитектурный стиль, очень сдержано, без этих восточных излишеств. Правда стоит это очень дорого. Это было лет 4-5 назад.
2.Примерно в 120 км от мацквы в конце 90-х был реализован проект строительства целого города как раз в том формате, который Вам нравится. расиянцы правда не строили, а платили деньги. Генподрядчики - строительные компании 3-х европейских стран. Для 90-х это было нечто. Сейчас в Европе таких городков, наверное, хватает. Но вряд-ли на них вбухано столько денег.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Ризик - моє друге ім'я!)))

Тогда надо перелогиниться на ГРИВАСИК, а не Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:57

  Долярчик написав:..
Якщо б ви там все прочитали, то б побачили, що там все підкріплено ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, яка(якщо не буде фос-мажорів) потім перетворюється у ремонт!

? модель подразумевает, что прямо за углом на коленях стоят и молят - "сдайте мне пожалуйста хоть уголок в вашей распрекрасной квартире, въеду сразу после ремонта, могу даже помочь подшаманить по мелочам. Платить готов согласно банковскому плану выплат ипотеки".
На деле, у меня знакомые два года назад закончили ремонт в новом ЖК на левом берегу возле Днепра и полгода квартира стояла в экспозиции, пока трохи не слили цену. А еще через полгода - карантин, съемщики сказали, что платить нечем, бо баристо-парикмахеры.
Долярчик, если вы думаете, что желающих снять квартиру больше чем объектов в наличии, боюсь, что вас поджидают сюрпризы. Вы же не захотите новую дешево сдавать, верно? А дорого может не получиться. Квартиранты, собаки, те еще зрадныкы - возьмут и съедут в самый ненужный момент, и по второму колу гэнотьбы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:58

В контексте кредитования покупки жилья
Вимоги до реклами банків та калькулятори на вебсайтах – з вересня запрацюють нові правила захисту прав споживачів фінансових послуг

Усі банки повинні надавати повну інформацію про кредити та депозити для громадян на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі. Насамперед банки зобов’язані вказувати реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їх вартість для клієнта, строк послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки у випадку прострочення виплат за кредитом, умови дострокового зняття грошей із депозиту та інші.


https://bank.gov.ua/ua/news/all/vimogi- ... vih-poslug

Но даже если Вас всё устроит, не забудьте, что Потап и Настя рассказали доступным языком более 10 лет назад, после девальвации 2008 г.
https://www.youtube.com/watch?v=FZgdOWw8K6c
наслаждайтесь
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:04

  sequence написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: Умереть то никто не умрет - но такая ночь для здоровья, при закрытых форточках будет сродни ночной пьянке. Любую мебель из композитов, включая фанеру, настоятельно рекомендую пользовать первые недели четыре при открытых форточках, особенно летом, когда эмиссия растет геометрически.
И еще одно - когда эмиссия прекратится, мебель рассыпется, за отсутствием клея.
Живите теперь с этим


Даже не верится, что Вы это написали.
+1.

чего не верится? для того, чтобы такое написать у меня есть целый ворох высновоков Держспоживэкспэртызы (бывш. СЭС)на разные-прекрасные доски из облицованных чем угодно МДФ, ЛДСП, фанеры и ДВП. Рекламации на мебель и ламинат выползают, как правило, летом. Никогда не понимал людей, закрывающих окна летом. Квартира, натурально, превращается в душегубку. Стены буквально напитываются прекрасными запахами всей синтетики, что есть дома - даже пластмасса начинает вонять от жары. Выветривается очень долго.
Уже давно советовал и повторюсь - устанавливайте дома очистители воздуха с ионизаторами. Активный кислород окисляет формальдегиды и прочую нечисть


И снова +1.
Просто или я ошибаюсь или мы имели дискуссию по поводу безопасности этих композитных материалов.
И Вы писали что я дую на холодное, тк у меня дома двери, мебель (только задняя стенка из ламинированного ДВП), напольное покрытие из массива древесины.
И именно по тем причинам, которые Вы сейчас указали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:12

  striped написав:Знаю историю про Дайкин с увлажнителем от которого белым налетом покрывалась вся квартира :)


Это проблема в качестве воды, а не увлажнителя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:16

  sequence написав:Долярчик, если вы думаете, что желающих снять квартиру больше чем объектов в наличии, боюсь, что вас поджидают сюрпризы.

но ведь в 2007 году такое было и не факт что не повторится
шутка :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:18

  rjkz написав:..
И именно по тем причинам, которые Вы сейчас указали.

Всему в этом мире есть мера, есть она и деньгам. По натуралке, в первую очередь, я упоминал нестабильность натурального материала и значительно лучшую у композитов. Хороший композит не причинит особого вреда здоровью, большего, чем вообще пребывание в городской среде. Если речь идет конкретно об эмиссии летучего гомна, то есть простые советы по минимизации ущерба: 1) запечатывать, да хоть закрашивать все имеющиеся источники эмиссии кромкой 2) первые недели, иногда месяцы хорошо проветривать помещение 3) пользоваться очистителями воздуха с ионизаторами
Более того, давно в наличии рецептуры плит с пониженной эмиссией, подпадающие по всякие CARB2 и прочие японские F**** регуляции. Дороже, за счет присутствия меламиновых смол, но то такэ.
А с натуральным деревом ты ни дизайном не поиграешься, плати за ффсе по полной, еще и конструкция нестабильная. Более того, лаки и масла, используемые для обработки дерева все равно фонят, только там больше фенола, чем формальдегида.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:20

Не так легко Долярчика злякати!)))

  sequence написав:
  Долярчик написав:..
Якщо б ви там все прочитали, то б побачили, що там все підкріплено ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, яка(якщо не буде фос-мажорів) потім перетворюється у ремонт!

? модель подразумевает, что прямо за углом на коленях стоят и молят - "сдайте мне пожалуйста хоть уголок в вашей распрекрасной квартире, въеду сразу после ремонта, могу даже помочь подшаманить по мелочам. Платить готов согласно банковскому плану выплат ипотеки".
На деле, у меня знакомые два года назад закончили ремонт в новом ЖК на левом берегу возле Днепра и полгода квартира стояла в экспозиции, пока трохи не слили цену. А еще через полгода - карантин, съемщики сказали, что платить нечем, бо баристо-парикмахеры.
Долярчик, если вы думаете, что желающих снять квартиру больше чем объектов в наличии, боюсь, что вас поджидают сюрпризы. Вы же не захотите новую дешево сдавать, верно? А дорого может не получиться. Квартиранты, собаки, те еще зрадныкы - возьмут и съедут в самый ненужный момент, и по второму колу гэнотьбы

В мене є ще план "бе" :mrgreen:
Здати кошатникам-собачатникам, чи сім'ї з двома дітьми, таки по моєму прайсу :mrgreen: але з підписанням угоди на рік і з завдатком в 3міс :mrgreen:
Ремонт і так буде дешевий :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:24

Долярчик
а как вообще во Львове с арендой
раньше там был лютый трешак особенно на Левандовке и в районе Сантабарбары. все равно что в киеве на дврз сдавать
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