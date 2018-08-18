Додано: Вів 11 сер, 2020 17:18

rjkz написав: ..

И именно по тем причинам, которые Вы сейчас указали. ..И именно по тем причинам, которые Вы сейчас указали.

Всему в этом мире есть мера, есть она и деньгам. По натуралке, в первую очередь, я упоминал нестабильность натурального материала и значительно лучшую у композитов. Хороший композит не причинит особого вреда здоровью, большего, чем вообще пребывание в городской среде. Если речь идет конкретно об эмиссии летучего гомна, то есть простые советы по минимизации ущерба: 1) запечатывать, да хоть закрашивать все имеющиеся источники эмиссии кромкой 2) первые недели, иногда месяцы хорошо проветривать помещение 3) пользоваться очистителями воздуха с ионизаторамиБолее того, давно в наличии рецептуры плит с пониженной эмиссией, подпадающие по всякие CARB2 и прочие японские F**** регуляции. Дороже, за счет присутствия меламиновых смол, но то такэ.А с натуральным деревом ты ни дизайном не поиграешься, плати за ффсе по полной, еще и конструкция нестабильная. Более того, лаки и масла, используемые для обработки дерева все равно фонят, только там больше фенола, чем формальдегида.