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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:27
Долярчик написав:
..
Здати кошатникам-собачатникам, чи сім'ї з двома дітьми, таки по моєму прайсу
але з підписанням угоди на рік і з завдатком в 3міс
Ремонт і так буде дешевий
читаю я тут вас и чОтко понимаю - вам с Флаем надо замутить какой-то общий бизнес, оба э-э-э, склонны к экспериментам с недвигой.
Замутите Флаю ипотеки на скорейшую реализацию его плана захвата ЗаКиева кавалирками?
Он там еще ремонт по быстрому организует, ну, вы знаете - кирпичи покрасит, и загоняй хоть котов, хоть лошадей
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:50
sequence написав: BIGor написав:
.. Посчитайте, сколько мест в бесплатной школе освободит таким образом никонов.
нерезиновый Киев принимает понаехов в количествах заметно больших, чем может и хочет обеспечить всяческой социальной инфраструктурой. Следует отметить, что эти понаехи откуда-то понаехали и, значит, где-то в далекой черниговщине действительно высвободилось немеряно мест в бесплатных школах/садиках/больницах...
Кстати, это удар под дых всевозможным поклонникам Педалика. Хрен уже с тем метро, но сколько новых государственных больниц/школ/садиков открыл Педалик? Или будем детей учить на "стеклянных" мостах, а лечить в обновленных парках?
Ну Непоп ему-же школу на ПОХе замастырил. фатит.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:56
airmax78 написав: BIGor написав:hume
научись считать написано 2 взрослых 2 детей в семье - 10 тыс человек всего, сколько детей будет? Считай медленно шевеля губами двоечник.
Если бы у нас на 10000 чел было 5000 детей школьного возраста, страна бы наша называлась Таджикистан. У нас, дай Бог, чтобы 1.5-2К было.
Вы бывали в новых районах Киева? Там кто селится - старики или молодые семьи с детьми? Зачем демагогию разводить?
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:59
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:hume
научись считать написано 2 взрослых 2 детей в семье - 10 тыс человек всего, сколько детей будет? Считай медленно шевеля губами двоечник.
Если бы у нас на 10000 чел было 5000 детей школьного возраста, страна бы наша называлась Таджикистан. У нас, дай Бог, чтобы 1.5-2К было.
Вы бывали в новых районах Киева? Там кто селится - старики или молодые семьи с детьми? Зачем демагогию разводить?
Там все селятся. Но в ФТ очень молодых семей я бы много не ожидал - все-таки ценник для молодых семей там высоковат.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 18:04
sequence написав: rjkz написав:
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И именно по тем причинам, которые Вы сейчас указали.
Всему в этом мире есть мера, есть она и деньгам. По натуралке, в первую очередь, я упоминал нестабильность натурального материала и значительно лучшую у композитов. Хороший композит не причинит особого вреда здоровью, большего, чем вообще пребывание в городской среде. Если речь идет конкретно об эмиссии летучего гомна, то есть простые советы по минимизации ущерба: 1) запечатывать, да хоть закрашивать все имеющиеся источники эмиссии кромкой 2) первые недели, иногда месяцы хорошо проветривать помещение 3) пользоваться очистителями воздуха с ионизаторами
Более того, давно в наличии рецептуры плит с пониженной эмиссией, подпадающие по всякие CARB2 и прочие японские F**** регуляции. Дороже, за счет присутствия меламиновых смол, но то такэ.
А с натуральным деревом ты ни дизайном не поиграешься, плати за ффсе по полной, еще и конструкция нестабильная. Более того, лаки и масла, используемые для обработки дерева все равно фонят, только там больше фенола, чем формальдегида.
Произвести из дерева качественный стабильный продукт - дорого. Очень. Но возможно.
Насчет дизайна, который можно придать дереву - Вы ошибаетесь. Наверное лет 10 как это делается. Как визуальные так и тактильные эффекты производятся на ура. Чего не сделаешь с ДСП.
Качественные лаки не дают эмиссии вредных веществ, обычно либо на водной основе акриловые или на водной-же основе ПУ.
Насчет фенола и формальдегида. Есть органическое соединение фенолформальдегид. Который дает эмиссию при окислении.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 18:08
4e4ensxe написав:Долярчик
а как вообще во Львове с арендой
раньше там был лютый трешак особенно на Левандовке и в районе Сантабарбары. все равно что в киеве на дврз сдавать
Так, на окраїнах - опа з орендою!
На Лівандовці так, а в р-ні Санта-Барбари - оренда останні роки - не дешева!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 18:18
sequence написав: Долярчик написав:
..
Здати кошатникам-собачатникам, чи сім'ї з двома дітьми, таки по моєму прайсу :mrgreen але з підписанням угоди на рік і з завдатком в 3міс
Ремонт і так буде дешевий :mrgreen
читаю я тут вас и чОтко понимаю - вам с Флаем надо замутить какой-то общий бизнес, оба э-э-э, склонны к экспериментам с недвигой.
Замутите Флаю ипотеки на скорейшую реализацию его плана захвата ЗаКиева кавалирками?
Он там еще ремонт по быстрому организует, ну, вы знаете - кирпичи покрасит, и загоняй хоть котов, хоть лошадей
Нє, у Флая - циган-стайл
десь на окраїнах в #дупісвіту!
А в мене буде в нормальній локації, нормальна однуха!
Ну,може ще перероблена на двуху!
І буде виглядати гарно і практично!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 18:25
BIGor написав:hume
научись считать написано 2 взрослых 2 детей в семье - 10 тыс человек всего, сколько детей будет? Считай медленно шевеля губами двоечник.
реально аудитор из БИГ4 ёпт)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 11 сер, 2020 18:41
sequence написав:
На деле, у меня знакомые два года назад закончили ремонт
в новом ЖК на левом берегу возле Днепра и полгода квартира стояла в экспозиции
, пока трохи не слили цену. А еще через полгода - карантин
, съемщики сказали, что платить нечем, бо баристо-парикмахеры.
08.2018 закончили ремонт
02.2019 сдали
08.2019 прошло пол-года
03.2020 начался карантин
а куда из этой схемы пропали 7 мес?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:03
Richi написав:
Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе?
За время Риччи. Только за ВРЕМЯ. Честно говоря уже забыл когда был в каком то огромном ашане или мегамаркете. Да ну нах. Туда если поедешь, то пол дня пропало. Пока найдешь то что надо, то по пол километра бегаешь, то за колбасой, то за туалетной бумагой, то еще за чем то. Весь набор БАЗОВЫХ продуктов уже давно есть в минимаркетах возле дома. Я когда жил в Ривере то постоянно продукты покупал в коло, стригся в кафо, часто завтракал или ужинал так же в комплексе. Это очень удобно. Да, это дороже, но опять-меня никто не заставлял туда ходить. Если не хватает или экономишь- садись в авто и едь в ашан и ходи там пол дня. Если сильно экономишь, тогда без авто, топай в ашан пешком или на маршрутке в +30. Вы даже не представляете сколько можно всего сделать и сэкономить времени если минимизировать эти походы\поездки хрен знает куда.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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