Додано: Вів 11 сер, 2020 19:03

Richi написав: Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе? Пожалуйста, не подменяйте понятия. Если я иду в АТБ, то интересует только цена, если я иду в Мегамаркет, то понимаю что плачу на 30% больше потому, что там: шире проходы, больше ассортимент, больше касс, лучше выкладка, не надо проверять срок годности т.к. это делают за меня и т.д. Понимаю за что я плачу. За какой сервис Вы платите +50% в продуктовом, который находится в закрытом комплексе?

За время Риччи. Только за ВРЕМЯ. Честно говоря уже забыл когда был в каком то огромном ашане или мегамаркете. Да ну нах. Туда если поедешь, то пол дня пропало. Пока найдешь то что надо, то по пол километра бегаешь, то за колбасой, то за туалетной бумагой, то еще за чем то. Весь набор БАЗОВЫХ продуктов уже давно есть в минимаркетах возле дома. Я когда жил в Ривере то постоянно продукты покупал в коло, стригся в кафо, часто завтракал или ужинал так же в комплексе. Это очень удобно. Да, это дороже, но опять-меня никто не заставлял туда ходить. Если не хватает или экономишь- садись в авто и едь в ашан и ходи там пол дня. Если сильно экономишь, тогда без авто, топай в ашан пешком или на маршрутке в +30. Вы даже не представляете сколько можно всего сделать и сэкономить времени если минимизировать эти походы\поездки хрен знает куда.