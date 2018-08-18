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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:12
Richi написав: Жека79 написав:Richi
Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.
Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью.
Подождите, о чем вообще разговор. Разговор о том что построят в ЛЮБОМ случае. ТОлько если постороит Аркада, укрбуд, кгс- то никакой школы и садика не будет воообще. А если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса. В ситуации с другими застройщиками-выбора НЕТ, от слова совсем.
Так давайте резюмировать- все таки школа это хорошо или плохо??
ПС. я не защищаю и не оправдываю Никонова, но глупо спорить с тем что наличие хоть какой то доп школы в районе это плохо. Тем более платная школа может разгрузить часть гос школ. Например в том же комфорт тауне, в школу возят очень много детей со всего левого берега, которые раньше посещали гос школу.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:18
Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, ной омрачают также радость других.
Р. Декарт
Долярчик написав: sequence написав: Долярчик написав:
..
Здати кошатникам-собачатникам, чи сім'ї з двома дітьми, таки по моєму прайсу :mrgreen але з підписанням угоди на рік і з завдатком в 3міс
Ремонт і так буде дешевий :mrgreen
читаю я тут вас и чОтко понимаю - вам с Флаем надо замутить какой-то общий бизнес, оба э-э-э, склонны к экспериментам с недвигой.
Замутите Флаю ипотеки на скорейшую реализацию его плана захвата ЗаКиева кавалирками?
Он там еще ремонт по быстрому организует, ну, вы знаете - кирпичи покрасит, и загоняй хоть котов, хоть лошадей
Нє, у Флая - циган-стайл
десь на окраїнах в #дупісвіту!
А в мене буде в нормальній локації, нормальна однуха!
Ну,може ще перероблена на двуху!
І буде виглядати гарно і практично!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:46
Жека79 написав: Richi написав: Жека79 написав:Richi
Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.
Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью.
Подождите, о чем вообще разговор. Разговор о том что построят в ЛЮБОМ случае. ТОлько если постороит Аркада, укрбуд, кгс- то никакой школы и садика не будет воообще. А если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса. В ситуации с другими застройщиками-выбора НЕТ, от слова совсем.
Да разговор вообще о другом. Хорошо, что хоть кто-то строит с претензией на ``нормально`` и то хорошо. Но его послушал – Д’Артаньян. Он хренячит схему, которая уже, как лет 10 откатана в Европе и работает по полной. Строим как для себя на деньги инвесторов, получаем прибыль и бонусом вся инфраструктура. Рестораны, магазины, кафе – всё в аренду и всех на коротком поводке.
И с ремонтами давно все сдают – это правда и это удобно, чтобы не жить годами под звуки перфоратора. Разница лишь в том, что даже малоэтажное строительство (Республику) строит колодцами. Вообще без фантазии?! сам же ``свою `` идею говняет.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:49
4e4ensxe написав:Долярчик
а как вообще во Львове с арендой
раньше там был лютый трешак особенно на Левандовке и в районе Сантабарбары. все равно что в киеве на дврз сдавать
Сантабарбары больше нет, там теперь конечная новой трамвайной линии в центр и этот район стал солидным)
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:01
Долярчик написав:
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Так, на окраїнах - опа з орендою!
Ну и куда ты лезешь?
Или ты сразу на центр замахнулся?
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:36
hume написав: Долярчик написав:
[]
Так, на окраїнах - опа з орендою!
Ну и куда ты лезешь?
Или ты сразу на центр замахнулся?
Хочу взяти посередині
між окраїнами і центром
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:41
flyman написав:Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, ной омрачают также радость других.
Р. Декарт
Долярчик написав:
[quote="5034244:sequence[quote="5034240:Долярчик".
Здати кошатникам-собачатникам, чи сім'ї з двома дітьми, таки по моєму прайсу :mrgreen але з підписанням угоди на рік і з завдатком в 3міс :mrgree
Ремонт і так буде дешевий :mrgreen
читаю я тут вас и чОтко понимаю - вам с Флаем надо замутить какой-то общий бизнес, оба э-э-э, склонны к экспериментам с недвигой.
Замутите Флаю ипотеки на скорейшую реализацию его плана захвата ЗаКиева кавалирками?
Он там еще ремонт по быстрому организует, ну, вы знаете - кирпичи покрасит, и загоняй хоть котов, хоть лошадей
Нє, у Флая - циган-стайл
десь на окраїнах в #дупісвіту!
А в мене буде в нормальній локації, нормальна однуха!
Ну,може ще перероблена на двуху!
І буде виглядати гарно і практично!
[/quote][/quote]
=======
Ти не віідповів на вчорашнє(чи пропустив)?
То твої ТРИ кавалірки(#вдупісвіту) хоч в сумі наберуть 50м2 ???
Нагадаю, що моя ОДНА 53м2(для себе в 4км від центру/Оперного) і вже замахуюсь на ще одну для здачі 35-45м2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 21:00
Долярчик написав:
Ти не віідповів на вчорашнє(чи пропустив)?
То твої ТРИ кавалірки(#вдупісвіту) хоч в сумі наберуть 50м2 ???
Нагадаю, що моя ОДНА 53м2(для себе в 4км від центру/Оперного) і вже замахуюсь на ще одну для здачі 35-45м2
більше нема чим зайнятися, тільки читати всю твою маячню...
а якщо хочеш помірятися, то з акуртом, він це любить
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:10
что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:39
plugatyrev написав:
что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...
Хана аренде. Все Колбаска отсудила
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