Додано: Вів 11 сер, 2020 19:12

Richi написав: Жека79 написав: Richi



Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить. Так и есть. Но ведь никто же насильно не заставляет вести ребёнка в садик или школу Никонова. Вариантов масса. Но когда есть куда ходить ребёнку под домом- это очень удобно. Да, не каждый может позволить. Но тем кто могут- им очень удобно. Понимаете? У покупателей мордора или бетонных гетто нет вообще вариантов куда ходить. Даже при наличии денег прийдется ребёнка куда то возить.

Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью. Куда Вы собрались водить ребёнка? В садик соседнего района? Когда построят рядом комплекс на 3000 квартир, соседние школы и садики, станут неприступной крепостью.

Подождите, о чем вообще разговор. Разговор о том что построят в ЛЮБОМ случае. ТОлько если постороит Аркада, укрбуд, кгс- то никакой школы и садика не будет воообще. А если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса. В ситуации с другими застройщиками-выбора НЕТ, от слова совсем.Так давайте резюмировать- все таки школа это хорошо или плохо??ПС. я не защищаю и не оправдываю Никонова, но глупо спорить с тем что наличие хоть какой то доп школы в районе это плохо. Тем более платная школа может разгрузить часть гос школ. Например в том же комфорт тауне, в школу возят очень много детей со всего левого берега, которые раньше посещали гос школу.